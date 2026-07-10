Panda Bear  & Sonic Boom – A? OF WHEN: Pet Sounds aus der Parallelwelt

Das Psych-Duo übertrifft sich selbst mit einer Musik zwischen Beach Boys und Trip.

Panda Bear vom Animal Collective und Ex-Spacemen-3 Sonic Boom eint die Sehnsucht nach berauschten Zuständen. Ihre musikalischen Wege dorthin sind jedoch grundverschieden. Panda Bear nutzt die komplexe Verschachtelung, Sonic Boom das minimalistische Dröhnen. Als die beiden 2022 erstmals zusammenarbeiteten, war das Ergebnis offen: Was entsteht hier, Genialität oder Langeweile? Die Antwort: irgendwas dazwischen.

Nun gibt’s eine zweite gemeinsame Platte, und Panda Bear und Sonic Boom haben die richtigen Schlüsse gezogen. A? OF WHEN klingt wie die PET-SOUNDS-Variation aus einer Parallelwelt. Elektronische Fragmente treffen auf Pauken und Tröten, Steel Drums und Rasseln. Der Titeltrack beginnt wie ein Spacemen-3-Drone-Stück, bevor lustige Flöten den Marsch blasen, Sonic Boom wie Ringo Starr singt und sich ein prä-digitales Signal in eine Polizeisirene verwandelt.

Erstaunlich auch „Pray To You“, das mit Marimbas im Kinderzimmer beginnt und am Strand von Hawaii endet, mit zum Heulen schöne Harmonien. Beim ersten gemeinsamen Album war’s noch unentschieden, hier ist der Fall klar: geniales Album.