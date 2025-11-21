Das sind die 100 besten Live-Alben aller Zeiten

Rufus Wainwright singt und spielt Kurt Weill. Klar, das liegt nahe. Neigte Wainwright doch immer zum Theatralischen, komponierte zwei Opern, hat – wie eben Weill – schon mehrfach für Film und Bühne geschrieben und hat keine Angst vor großen Namen, wie er bereits mit der Vertonung von Shakespeare bewiesen hat. Beginnend mit dem „September Song“ interpretiert Wainwright 16 Stücke des legendären Komponisten, singt meist Englisch, aber auch Deutsch und Französisch mit dickem Akzent, und wird dabei unterstützt vom Pacific Jazz Orchestra aus Los Angeles, wo I’M A STRANGER HERE MYSELF auch live vor Publikum eingespielt wurde.

Aber so logisch die Konstellation, so folgerichtig entsteht aus ihr dann nur das Erwartbare. Wainwright wendet sein ganzes Pathos auf die Weill-Klassiker an und fährt auf, was die 40 Musiker des Pacific Jazz Orchestras an Streichern und Bläsern zu bieten haben. Er stürzt sich auf die schicksten Melodien im Weillschen Fundus, verlangsamt „Surabaya Johnny“ fast bis zum Stillstand und versenkt „The Saga Of Jenny“ in noch mehr Sirup als einst Julie Andrews.

Man könnte jetzt sagen, Wainwright arbeitet geschickt das epische Bigband-Jazz-Potenzial von Weill heraus. Aber er tilgt eben auch die kleinen Zickigkeiten, die den eingängigsten Songs von Weill halfen, sich noch einen Rest von Sperrigkeit zu bewahren.

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 12/2025.