Das sind die 100 besten Live-Alben aller Zeiten

Das sind die 100 besten Debütalben aller Zeiten

Stella Donnelly hatte sich zeitweilig aus der Musikwelt zurückgezogen. Aber die Songs ihres dritten Albums hätten sie belagert wie Möwen, so die Australierin. Keine aggressiven Möwen, scheint es. LOVE AND FORTUNE, inspiriert von Enden, Trennungen, Abschieden, ist Donnellys bisher andächtigste Platte. „Standing Ovation“ empfängt mit sparsamen Synthesizer-Akkorden und in Hall getauchtem Gesang.

Die Kirchenatmosphäre wird später von mitreißendem Jangle-Pop beiseitegefegt, doch der erste Eindruck trügt nicht. Das Quasi-AcapellaStück „Baths“, das seine Initialzündung bei einem Schwimmbadbesuch nahm, klingt ebenfalls nach Solo-Gospel. Daneben dominieren Klavier- und Synthie-Balladen, denen Donnellys klare, präsente Stimme einen pastoralen Anstrich verleiht. Das kann sehr schön sein und in seiner Verletzlichkeit berühren.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Etwas mehr Bissigkeit wäre aber ebenso schön gewesen. Zumal auch das twee-poppige „Be Nice“ seinen Titel konsequent vertont und „Feel It Change“ zwar die Lautstärke aufdreht, aber die besungenen Lebensveränderungen schlendernd durchläuft. „You can’t please everyone“, muntert Donnelly im – seh hübschen – „Please Everyone“ ihr Gegenüber auf. Ihr ChormädchenDuktus will nicht recht dazu passen. Aber man fühlt sich getröstet.

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 12/2025.