Das walisische Caldicot ist kein Ort, der bisher Rockgeschichte schrieb, aber wir wissen es ja: In den kleinsten Käfern schlüpfen dann doch die besten Bands. Sam Willmett und Tilly Harris begannen als Teenager gemeinsam Songs zu schreiben. Motor war eine Freundschaft, die sich bis heute in ihrer musikalischen Dynamik von The Bug Club widerspiegelt.

Ihr Sound ist eine so kantige wie espritreiche Symbiose: treibende Gitarren, pointierte Rhythmen und Texte, die mit feiner Ironie auf das Alltägliche blicken. Die Aufnahmen wirken dabei manchmal skizzenhaft, aber immer durchdacht. Ein gutes Jahr nach ON THE INTRICATE INNER WORKINGS OF THE SYSTEM folgt nun mit VERY HUMAN FEATURES die zweite Veröffentlichung für Sub Pop. Hier bündelt die Band erwähnte Energie in elf Stücken, die selbst in ihren ruhigeren Momenten immer auf der Suche nach der großen Melodie sind.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Genascht wird dabei an allem, was in den letzten 40 Jahren herumradaute. Wir hören also Postpunk, Power Pop und ein bisschen Class-of-2005-Swagger, wobei die Pose nie eine große Rolle spielt, dafür sind die beiden dann doch zu spleenig. Melodie und Krach treffen vor allem dann formvollendet aufeinander, wenn auch die beiden Stimmen das tun, etwa im lässigen „How To Be A Confdante“, dem verzerrt-verwaschenen „The Sound Of Communism“ oder dem abschließenden „Appropiate Emotions“: Hier fahnden die beiden nach dem richtigen Gefühl für die falsche Situation. Daraus einen Ohrwurm zu zimmern, muss man auch erst mal hinbekommen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Welche Alben im Juni 2025 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.