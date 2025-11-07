Das sind die 100 besten Live-Alben aller Zeiten

John Darnielle, Sänger und Gitarrist der Mountain Goats, ist nicht nur Songwriter, sondern auch Schriftsteller. Drei Romame hat er veröffentlicht, aber auch viele seiner Songs auf den bislang schon über zwanzig Alben sind Kurzgeschichten. Nicht einfach nur vertonte, sondern solche, die sich im Songformat erst entfalten. Mountain-Goats-Platten kreisen gerne um wiederkehrende Themen. 2023 aber ist Darnielle mit dem Album JENNY FROM THEBES zum Indie-Rock-Musical übergegangen.

Die eingeschlagene Richtung wird auf THROUGH THIS FIRE ACROSS FROM PETER BALKAN, Album Nummer 23, weiter verfolgt. 16 Männer stechen auf einem Fischerboot in See, Sturm zieht auf, nur drei überleben, darunter der Erzähler und die Titelfigur, Captain Peter Balkan. Die Songs erzählen vom Überlebenskampf und von apokalyptischen Visionen.

Der Bandsound ist noch opulenter geworden: die Gitarre bleibt meist dezent, stattdessen Streicher, mal eine Harfe, Background-Gesänge, viele Synthies und Bläser. Zur Formvollendung gehört hier, dass die Musik nie auf Kosten des Textes und der Text nie auf Kosten der Musik geht. Und wenn alles so läuft, wie es gerechterweise laufen sollte, wird John Darnielle als einer der großen amerikanischen Erzähler nicht nur in die Musik-, sondern auch in die Literaturgeschichte eingehen.

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 12/2025.