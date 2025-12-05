Plötzlich taucht da in „Young Love And Laughter“ diese E-Gitarre auf und sie wagt es doch tatsächlich, ein bisschen Lärm zu machen und ein wenig atonal zu knarzen, aber dann wird der Song, als müsse er vor zu viel Krach geschützt werden, auch gleich schnell ausgefadet. Nein, YOUR PICTURE ist vor allem eins: sehr harmonisch. The Sha La Das ist ein Projekt der Musikerfamilie Schalda, aber vor allem sind Vater Bill und seine drei Söhne Paul, Will und Carmine ein singendes Wohlfühlkommando.

Die vier sind und waren in verschiedenen Projekten aktiv (Charles Bradley & His Extraordinaires, Swivs, Paul & The Tall Trees), zusammen nehmen sie die Vergangenheit von Papa in der Brooklyner Doo-Wop-Gruppe The Montereys und verschmelzen sie mit nicht viel moderneren Ideen aus dem Sixties-Soul und dem Laurel Canyon.

Inhaltlich hat YOUR PICTURE – wie schon das als einmaliges Projekt gedachte Debütalbum LOVE IN THE WIND von 2018 – exakt drei Themen: junge Liebe, alte Liebe und ewige Liebe. Bill Schalda erinnert sich daran, wie er seine Frau Linda kennengelernt hat, wie sie zueinander gefunden, sich verloren und wieder neu gefunden haben. Auf der Rückseite des Lyric-Sheets ist ein Jugendbild des Paares am Strand zu sehen, und in den Vokalharmonien spiegelt sich ein ganzes gemeinsames Leben. Das ist natürlich kitschig, aber in seiner simplen Romantik auch extrem entwaffnend.

Diese Review erscheint im Musikexpress 1/2026.