The Toten Crackhuren im Kofferraum Gefühle

Richtig weg vom Fenster waren die (Electro-)Punkerinnen von The Toten Crackhuren im Kofferraum zwar nie, ein bisschen in Vergessenheit geraten dagegen schon. Zur Auffrischung des Fantums sei das neue Album GEFÜHLE empfohlen. Die Berliner Combo um Luise Fuckface vereint darauf all ihre Qualitäten: In knackigen Punksongs singen die Crackhuren über die Schönheit der Gescheiterten („Alles verkacken“, „Zurück in der Gosse“), huldigen dem zugleich harten und weichen Pflaster Ost-Berlin („I’m living the dream / In Ost-Berlin“) und beerdigen Macho- und Mackertum auf denkbar mittelfingrige Art und Weise („Bewerte mich“).

Meistens sind sie dabei zwischen popmusikalischen Fixsternen wie Egotronic, Bikini Kill und Kim Wilde unterwegs, nur manchmal driftet das ganze Richtung Scooter und Ballermann ab, wobei auch das im Kontext seine Berechtigung hat („Bau mir nen Schrank“). GEFÜHLE ist die angenehm rotzige Verteidigung eines Lebensstils, in dem Liebe, Solidarität und Kippen mehr zählen als Money, Likes und nice Jobs.

