The Veils – FRAGILE WORLD: Midlife in Moll

Rauchfreier Piano-Indie-Pop – luftig, aber mit Hang zum Pathos.

Vielleicht liegt es daran, dass Finn Andrews nicht mehr raucht. Oder daran, dass er London verlassen hat und wieder in seine neuseeländische Heimat zurückgekehrt ist. Auf jeden Fall hat die Musik seines Bandprojekts The Veils in den vergangenen Jahren viel von ihrer existenzialistischen Wucht verloren.

2025 erschien mit ASPHODELS bereits eine sehr in sich gekehrte, dennoch nicht schwere Piano-Platte. FRAGILE WORLD schreibt die Story mit etwas anderen Koordinaten fort: Die Songs sind poppiger und schneller, bleiben dabei aber luftig und werden erneut vom Klavier geprägt. In seinen Texten besingt Andrews die Verletzlichkeit der Welt, aber auch des eigenen Daseins als Künstler und Mensch mit Mitte 40.

Das Stück „Lungs“ zum Beispiel reflektiert das Rauchen als Laster, ist aber vor allem ein Lied auf der Suche nach einem Leben und einer Liebe. Stark auch der Folk-Shuffle „New Day“, bei dem The Veils an die tolle, gerne ins Pathos driftende Pop-Rock-Band Deacon Blue erinnern.