Wer kennt sie nicht, die Weihnachtsdepression. Um ihr zu entgehen, flieht unser Protagonist auf eine Kanarische Insel mit dem Plan, alle „86 Stunden und zwölf Minuten, verteilt auf sieben Staffeln mit insgesamt 86 Episoden“ der TV-Serie „The Sopranos“ am Stück zu sehen. Diese Geschichte erzählt Thorsten Nagelschmidt, Muff-Potter-Frontmann und Autor, in seinem neuen Roman „Nur für Mitglieder“, der Anfang September erschienen ist.

Zwei Monate später folgt nun das Album NUR FÜR MITGLIEDER, für das Nagelschmidt Passagen aus dem Buch spricht, unter die der durch seine gehörnte Stiermaske bekannt gewordene Neo-Klassik-Musiker Lambert Tracks legt, die zwischen treibenden Beats, blubberndem Softrock und karstigen Klanglandschaften changieren.

Gesungen wird kaum, Nagelschmidt erzählt eher tonlos, und so entsteht ein seltsamer Effekt: Während man dem Icherzähler und seinem Kampf gegen die drohende Depression im Roman mit Empathie folgt, schafft die Stimme des Autors eine unbequeme Distanz. Plötzlich wirken die Details kleinlich, das penetrante Nabelkreisen arg ichbezogen – und der Held wird zur Karikatur eines verwöhnten Vertreters der Gen X mit vergleichsweise lächerlichen Erste-Welt-Problemen.

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 12/2025.