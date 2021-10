Tirzah Colourgrade

Aus Film und Fernsehen weiß man: wenn Aliens unsere Welt ansteuern, schrillt dazu erratisch ein Theremin. Aber wie verhält es sich bei menschlichen Ankömmlingen? Nach der Produktion ihres vielbeachteten Debüts DEVOTION hat Tirzah zwei Kinder bekommen – und das für den Nachfolger COLOURGRADE als zukunftsweisenden Akt reflektiert.

COLOURGRADE bei Amazon.de kaufen

Der Tirzah-typische Lo-Fi-Sound mit schlurfenden Drums, HipHop-Beats und ungekünstelter Intimität trifft dabei auf eine schelmische Futuristik aus Zerr-Gitarre, düsteren Synths und Störgeräuschen. Aber selbst biomechanisch anmutende Zeilen („When you touch me / Instinct takes place“) hat die Engländerin gerade nur so roboterhaft eingesungen, dass man noch lässig mitnicken kann.

So ist COLOURGRADE nicht weniger als das Utopia des Vorgängers DEVOTION, denn aus der Zuneigung scheinen neue Lebensphasen auf. Und wenn dabei vielschichtig wie hier Zärtlichkeit und Selbstironie verkoppelt sind, sieht die Zukunft (farben-)froh aus. Übrigens: Theremin-Anklänge gibt es auch, sie wurden dem Titeltrack einfach eingepfiffen.

Der Singer/Songwriter, seine grandiosen Songs und ein Flummi mit Flügeln.

Experimenteller Ambient-Sound kippt in den Club – und findet dort aber auch wieder heraus.

Synthie-mentale 80er-Huldigungen des geschassten Blink-182-Mitglieds.

BIST DU DOWN, fragt Ace Tee in ihrem großen Hit. Sind wir definitiv — und deshalb widmen wir uns hier der Karriere der Künstlerin.

Der Sänger soll seinen Song „Call Out My Name“ von dem Produktionsteam Epikker plagiiert haben.

Anlässlich des 25. Jubiläums von THE SCORE findet die Rap-Crew Fugees wieder zusammen und startet eine 12-Städte-Tour.