Vince Staples – CRY BABY: Rap als Gesellschaftsdiagnose
Fieberhafter Rap, der die innere Zerrüttung der US-amerikanischen Gesellschaft offenlegt.
„America the Beautiful / I like to take a look at you“, so umreißt Vince Staples auf seinem Song „Only In America“ das inhaltliche Programm seines neuen Albums. Dessen Titel deutet an, wie dem in Long Beach geborenen Rapper nach eingehender Auseinandersetzung mit dem Zustand seines Landes zumute ist: CRY BABY. Während sich Staples auf seinem letzten, allgemein hochgepriesenen Album DARK TIMES noch an eine schonungslose Introspektion seines durch Kriminalität und Armut gebeutelten Selbst machte, fokussiert sich CRY BABY nun vor allem auf das Außen.
Damit geht auch eine Veränderung des Sounds einher: Staples nuschelt sich nicht mehr durch die Zeilen, sondern rappt in einer zum analytischen Anspruch passenden Klarheit, ohne Parolen und immer intelligent. Und auch die Beats gewinnen an Eigenständigkeit, tauchen in rockige Gefilde ein und unterstreichen in ihrer fiebrigen Zerfahrenheit die Diagnose einer vor inneren Spannungen pulsierenden US-amerikanischen Gesellschaft, die geradewegs ins Chaos zu schlittern droht.
Vom Fenstersims aus wohnt Vince Staples dieser Zerrüttung bei – wohl wissend, dass er sich ihr doch nicht entziehen kann.
Der Musikexpress 6/2026 mit einem Blick auf 2001 – das Jahr, das uns verändert hat & Dua Saleh, Midge Ure & Lykke Li
Wir schauen 25 Jahre zurück – auf 2001, ein Jahr, das Pop und die Welt bis heute beschäftigt. Wir sprachen mit Dua Saleh über Schauspielerei, Poetry Slams und Pop, mit Midge Ure über Vergangenheit und Zukunft und Lykke Li übers Schlussmachen – diese und weitere Themen im jetzt erschienenen Musikexpress 06/2026.