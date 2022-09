Yeah Yeah Yeahs Cool It Down

Karen O und ihre Yeah Yeah Yeahs waren mal ein Ereignis. Vor 20 Jahren klang die gebürtige Südkoreanerin und gelernte New Yorkerin, als klebe sie den Lederjackenjungs der Strokes-Generation, deren Postpunk-Revival auch ihre eigene Band zugerechnet wurde, Kaugummi in die sorgsam zurechtgelegten Schüttelfrisuren: wild und unwahrscheinlich, simpel und roh im Sinne des Zeitgeists und doch sehr eigen.

COOL IT DOWN bei Amazon.de kaufen

Nach MOSQUITO (2013) verstummte die Band – um nun mit COOL IT DOWN ein Comeback zu feiern, das ganz schön etikettenschwindelig betitelt ist. Denn wirklich warm wird man kaum mit den acht Stücken. Im Eröffnungssong „Spitting Off The Edge Of The World“ singt der wundervolle Perfume Genius mit, aber ganz so, wie Minus mal Minus Plus ergibt, scheint sich die Grandezza dieser beiden so gegensätzlichen Charaktere auf seltsame Weise zu neutralisieren.

Das Ergebnis ist ein zum mehrzweckhallengroßen Gefühlsmonster aufgeblasener Synthesizer-Rock-Song, der den Ton setzt für alles, was noch kommt. Und das bedeutet: noch mehr zu mehrzweckhallengroßen Gefühlsmonstern aufgeblasene Synthesizer-Rock-Songs, die weder in die Zukunft weisen noch daran erinnern, was diese Band einst zum Ereignis machte.

Hüh und hott, rein und raus: Dieses gar nicht schüchterne Girl poppt rhythmisch zu makellos produzierter Post-Bass-Musik.

Der Apokalypsen-Pop des Trios ist mehr als seine einzelnen Teile Walter P Arkestra Nalan und Ebow.

Der verhexte Americana der Bostoner läuft ganz, ganz langsam im Classic-Rock-Hafen ein.

Gleich drei fantastische Platten diese Woche: Hercules & Love Affairs neues Album IN AMBER, UGLY SEASON von Perfume Genius und UP AND AWAY von Σtella.

COOL IT DOWN soll fast zehn Jahre nach seinem Vorgänger MOSQUITO erscheinen.

Ihre vierte und bis heute aktuelle Platte MOSQUITO erschien 2013.