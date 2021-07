Yola Stand For Myself

Selten schrie ein Album so sehr nach dem endgültigen Durchbruch wie STAND FOR MYSELF. Yola heimste mit ihrer Debüt-LP WALK THROUGH FIRE im Jahr 2019 bereits vier Grammy-Nominierungen ein. In absehbarer Zeit dürfte sie einen gewinnen. Facettenreich und im Stile großer Soul-Diven wie Aretha Franklin thront Yola Quartey aus Bristol derart eindrücklich über den klassischjazzig-bluesig instrumentierten Songs, dass ihre Routine über die zwölf Stücke hinweg einschüchternde Züge annimmt.

Dabei klingen Sängerin wie Rhythmusgruppe, deren Mitglieder schon mit und für Amy Winehouse oder Bruno Mars musizierten, im besten Sinne konventionell, wodurch sie künstlerische Zeitlosigkeit gewährleisten.

STAND FOR MYSELF hätte in der Musiklandschaft der Sechzigeroder Siebzigerjahre seine treue Gefolgschaft gefunden, entwickelt mit seiner ungetrübten, souligen Klangsprache aber besonders unter kontemporären Gesichtspunkten einen Druck, dem sich von der spitzzüngigen Feuilletonistin bis zum Formatradio-Boomer kaum jemand entziehen können dürfte.

Keine Seele war verletzlicher als die von Amy Winehouse. Eine Frau aus London, deren Stimme so gewaltig war wie die Songs, die sie sang. Am 23. Juli 2021 jährt sich ihr Todestag zum zehnten Mal. Eine Würdigung.

2011 starb die große Amy Winehouse im Alter von 27 Jahren. ME-Redakteur Albert Koch würdigte ein Jahr nach ihrem Tod ihre Musik mit folgendem Text, den wir anlässlich des 10. Todestages von Amy Winehouse erneut veröffentlichen.