Die englische Songwriterin besitzt das Talent, die bitteren Wahrheiten von scheiternden Beziehungen auf den Punkt zu bringen. Zum Beispiel die Annahme zu widerlegen, dass es bei jeder Trennung einen Teil zu geben habe, der sich als Verlierer:in betrachtet. „There’s Got To Be A Loser Babe“ heißt der Song, Colwell kommentiert diese Aussage eines Ex-Partners mit: „What a lonely way to feel a change.“

Viele der Songs auf ON THE WING handeln davon, wenig zu verlieren, aber viel gewinnen zu können, wenn man die alten Schnüre löst. Freiheit, klar. Aber auch das Gefühl, sich selbst zu behaupten. Oder das Alleinsein zu ertragen, wenn man ziellos durch die Gegend spaziert.

Die Musik, die Colwell und ihre Begleitband zu diesen Betrachtungen spielen, klingt dann und wann etwas brav. Stark sind Songs wie „Turn My Face Away“, bei denen die Gruppe im Studio komplexere Arrangements ausprobiert – mit Streichern, vielstimmigen Gesängen und Melodien, die sich von den erwartbaren Harmonien lösen.

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 08/2025.