Robbie Williams bestätigt Song mit Tony Iommi und Glenn Hughes

Der „Angels“-Sänger in härteren Gefilden: „Der Song geht ans Eingemachte!“

Robbie Williams hat in einem Interview Details zu seinem kommenden Album preisgegeben und dabei die Gerüchte über eine Zusammenarbeit mit Black-Sabbath-Gitarrist Tony Iommi bestätigt. Der Song „Rocket“ wird Teil der neuen LP sein, die derzeit in Produktion sei.

Robbie, der (Hard-)Rock DJ

Ebenfalls auf dem Track zu hören sei Ex-Deep-Purple-Bassist Glenn Hughes, gab Robbie Williams jetzt in einem Interview mit „NME“ preis. „Ich wollte das Album erschaffen, das ich gemacht hätte, wenn ich Take That heute verlassen hätte, mit dem Wissen, das ich jetzt habe“, so Williams. „,Rocket‘ trifft das genau“.

Über die Zusammenarbeit mit den Rockmusikern fügte er hinzu: „Dieser [Track] besteht aus massiven Gitarren, wie ihr euch vorstellen könnt. Er ist voller Adrenalin und geht ans Eingemachte. Das ist mein Lieblingssong von meinem neuen Album – welches ich gerade angekündigt habe!“

Auf die Frage, ob er noch weitere Details zur Platte offenbaren werde, scherzte Williams: „Ich weiß nicht. Mal sehen, wie gut der Film läuft.“ Das semi-autobiografische Biopic „Better Man“, bei dem Michael Gracey („The Greatest Showman“) Regie führte und das Drehbuch schrieb, kam am 2. Januar in Deutschland in die Kinos.

„Es ist vor allem eine Gitarrenplatte“

Spekulationen über ein neues Album gibt es schon seit einiger Zeit. Im September teilte der Künstler seinen Fans mit, dass eine neue LP auf dem Weg sei. Sein 13. Studiowerk und sein erstes in voller Länge seit THE CHRISTMAS PRESENT von 2019 – abgesehen vom Soundtrack zu „Better Man“. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum ist bislang noch nicht bekannt.

Robbie Williams’ Schlagzeuger und musikalischer Leiter Karl Brazil sprach kürzlich ebenfalls über die neue Scheibe im Podcast „Percussion Discussion“ und nannte noch einen weiteren Gast-Star. „Es gibt einige großartige Features auf diesem Album. Gaz Coombes ist darauf zu hören –es ist vor allem eine Gitarrenplatte“, ließ der Drummer die Kooperation mit dem Supergrass-Sänger durchblicken. „Es ist eine Art Rückbesinnung auf seinen alten Sound aus den 90er Jahren, aber auch gemischt mit ein wenig modernem Pop. Seien wir ehrlich, er kann doch machen, was er will, oder?“