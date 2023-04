Robert Smith: The Cure annullieren 7000 Schwarzmarkt-Tickets für ihre Tour

Robert Smith, Auftritt von The Cure in Madrid, 11. November 2022

Robert Smith hat am vergangenen Freitag (31. März) auf Twitter bestätigt, dass auf Anweisung von The Cure ungefähr 7.000 von Schwarzhändlern angebotene Tickets für ihre Nordamerika-Tour auf Weiterverkauf-Websites annulliert wurden.

„Ca. 7k Tickets für ca. 2200 Bestellungen wurden storniert. Es handelt sich um Tickets, die mit gefälschten Konten erworben wurden / auf sekundären Wiederverkaufsseiten aufgeführt sind“, schrieb der Sänger bei Twitter.

Nach dem Zwist mit Ticketmaster mit dem besseren Ende für The Cure und ihre Fans, um die Konzertbesuche für alle bezahlbar zu halten, markiert dies den nächsten Schritt in die von Smith angestrebte Richtung, Besucher*innen freundliche und aus ökonomischer Sicht für möglichst viele zugängliche Shows zu veranstalten. Die Band beschränkte den Vorverkauf auf Bundesstaaten wie New York und Illinois, die strikte Gesetze zum Schutze von Weiterverkäufen erlassen haben.

„Das Angebot, Kontodaten zu verkaufen/zu senden, um die Übertragungsbeschränkungen von TM (Ticketmaster, Anm. d. Red.) zu umgehen… Alle auf diese Weise erworbenen Tickets werden storniert, und die ursprünglich für diese Tickets gezahlten Gebühren werden nicht erstattet“, schrieb er bei dem Nachrichtendienst. Und fügte hinzu: „Die für diese Tickets gezahlten Gebühren werden an Amnesty International gespendet und die Tickets selbst werden wieder an Fans zurückverkauft.“

Die „Shows Of A Lost World-Tour“ startet am 10. Mai in New Orleans, Louisiana, und umfasst insgesamt 30 Auftritte. Der letzte findet am 1. Juli in Miami, Florida, statt.