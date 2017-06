Rock im Park 2017: Drei Verletzte nach Explosion auf Zeltplatz

Mit Rock am Ring und Rock im Park finden an diesem Wochenende zwei der größten Festivals Deutschlands statt. Und leider laufen sie nicht reibungslos ab. Rock am Ring wurde am Freitagabend unterbrochen, weil die Polizei das Gelände untersuchen musste: Eine „terroristische Gefährdungslage“ war der Hintergrund, die Zuschauer mussten das Gelände verlassen, das Festival konnte am Samstag allerdings fortgesetzt werden.

Zu einem Zwischenfall kam es am Freitag auch bei Rock im Park, allerdings ereignete er sich auf einem der Zeltplätze. Mit einer Trockeneisflasche wollten einige Gäste ihre Getränke kühlen, doch austretendes Kohlenmonoxid brachte die Flasche zum explodieren.

Wie das Rote Kreuz berichtet, wurde die Haut eines Besuchers verätzt, er musste daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei andere Besucher konnten vor Ort von Sanitätern behandelt werden. Der Gebrauch von Trockeneisflaschen war bereits vor dem Festival von den Veranstaltern verboten worden.