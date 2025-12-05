Rüfüs Du Sol: Erfolgreichste Electro-Tour aller Zeiten

Das australische Electro-Trio Rüfüs Du Sol bricht alle Rekorde: 750.000 verkaufte Tickets, 1,5 Millionen Fans, vier Kontinente. Erfahre, wie sie Geschichte schrieben.

Die australische Band Rüfüs Du Sol hat fulminante Monate hinter sich. Dem Trio gelang es, mit seiner Tour zum Ende 2024 erschienenen Album INHALE/EXHALE Rekorde zu brechen und 750.000 Tickets weltweit zu verkaufen. Damit absolvierte die Band die erfolgreichste Tour eines Elektro-Acts in der Musikgeschichte. Sie tourte über vier Kontinente und begeisterte Millionen Fans.

750.000 Tickets und 1,5 Millionen Fans

Rüfüs Du Sol haben Historisches geschafft und gleich mehrere Rekorde gebrochen. Weltweit verkaufte die Band 750.000 Tickets und spielte vor 1,5 Millionen Menschen. Zudem traten sie auf mehreren Festivals rund um den Globus auf. Allein in ihrer Heimat spielte die Band in Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane und Auckland und verkaufte auf dem Kontinent 180.000 Tickets.

Weltweit spielte Rüfüs Du Sol 50 Shows auf vier Kontinenten. Dabei füllten sie Arenas, die normalerweise nicht mit Elektromusik ausverkauft werden, restlos. Zudem waren sie der erste Elektro-Headliner in der Geschichte des Rose Bowl in Los Angeles. In Europa spielten sie eine riesige Show im Crystal Palace Park in London. Die Tour wird im Jahr 2026 weitergehen: Im Februar treten die Australier in Südamerika auf, im Frühling dann in Europa – unter anderem am 13. Mai 2026 in der O2 Arena in London.

Zwischenfall während Show in Los Angeles

Überschattet wurde die Tour von einer Verhaftung während einer Show in Los Angeles. In einem auf Instagram veröffentlichten Statement erklärte eine Frau, versehentlich ein Getränk auf einen Mann verschüttet zu haben. Dieser habe sie daraufhin ins Gesicht geschlagen, Blutungen verursacht und auch den Rest der Gruppe angegriffen.

Die Band veröffentlichte daraufhin ein Statement. Das Trio sei „niedergeschlagen“. Weiter hieß es: „Diese Art von Verhalten ist inakzeptabel, und die Tatsache, dass so etwas bei unserer Show passiert ist, ist niederschmetternd.“ Außerdem ließ die Band verlauten, dass sich jede Person mit Informationen zu dem Vorfall an das Pasadena Police Department wenden solle.