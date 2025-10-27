„Der schönste Tag meines Lebens“ – Jelly Roll tauft Baby-Quokka in Australien

Beyoncé führt als erste Schwarze Frau die US-Country-Albumcharts an

Mögen Quokkas Country-Musik? Es scheint ganz so. US-Countrystar Jelly Roll ist derzeit auf Tour in Australien und traf dort auf einige typisch australische Tiere. Unter anderem durfte er ein neugeborenes Quokka taufen.

Für den tätowierten 46-Jährigen war das ein besonderer Moment – schließlich zählen Quokkas zu seinen Lieblingstieren. „Ich bin kurz davor, in Ohnmacht zu fallen. Das könnte der schönste Tag meines ganzen Lebens sein“, sagte der Sänger. In dem auf Instagram geposteten Video ist er mit einem Wombat, einem Koala und dem besagten Quokka im Arm zu sehen.

Quokka Loretta und „A Coal Miner’s Daughter“

Jelly Roll bat seine Frau Bunnie XO per FaceTime um Hilfe bei der Namensfindung. Sie schlug vor: „Du musst ihr einen Namen geben, der zum Country passt.“ Das Paar entschied sich schließlich für Loretta – nach Countrysängerin Loretta Lynn. Und ein bisschen musikalische Bildung erhielt der fellige Winzling direkt dazu: Jelly Roll spielte dem Babyquokka kurzerhand den bekanntesten Song seiner Namensgeberin, „Coal Miner’s Daughter“, von seinem Handy ab.

Das Quokka gehört zu Jelly Rolls Lieblingstieren, wie er bereits zuvor erklärte. Er trägt sogar ein Tattoo des australischen Beuteltiers, das er erstmals 2021 in den sozialen Medien zeigte.

„Sei einfach ein Quokka, high und glücklich“

2023 erklärte Jelly Roll im Gespräch mit „Taste of Country“, dass er von dieser Tierart „begeistert“ sei, weil sie die „glücklichsten Tiere der Welt“ seien. „Sie lächeln immer. Auf ihrer Insel gibt es keine bekannten Raubtiere, und sie ernähren sich von Eukalyptusblättern“, erzählte er. „Das bedeutet, dass sie immer high sind, weshalb sie immer glücklich sind.“ Für ihn ist das Tier ein Vorbild: „Immer wenn ich mich im Leben aufrege, schaue ich auf mein Handgelenk und denke: Sei einfach ein Quokka, high und glücklich.“

Jelly Roll ist derzeit auf Tour in Australien, nachdem er mit Post Malone im August auch in Europa aufgetreten war. Es handelt sich um Jelly Rolls erste internationale Tournee. Zuvor hatten Verurteilungen die Visa-Vergabe erschwert. Bekannt ist der Künstler, der sich vom Gangsta-Rap dem Country zugewandt hat, durch Hits wie „Son of a Sinner“, „Save Me“ oder auch „Need a Favour“.