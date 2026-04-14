White-Savior-Vorwurf: Sarah Engels verteidigt ihren Südafrika-Trip

Trotz Löschung des Videos reißt die Debatte nicht ab: Sarah Engels erklärt ihre Absicht, doch Kritiker:innen sehen weiter problematische Bildsprache.

Die Diskussion um ein Video von Sarah Engels aus Südafrika hält an und hat sich in den vergangenen Tagen zu einer grundsätzlichen Debatte über Social-Media-Inszenierung, Verantwortung und kulturelle Sensibilität entwickelt. Auslöser war ein Clip, in dem die Sängerin gemeinsam mit Schulkindern in Südafrika ihren ESC-Song „Fire“ singt und die Szene anschließend auf ihren Kanälen veröffentlichte.

Im Zentrum der Vorwürfe steht der sogenannte „White-Savior“-Komplex. Kritiker:innen argumentieren, dass das Video eine Bildsprache reproduziere, in der eine westliche Person als moralisch überlegene Helferin inszeniert wird, während die lokalen Akteur:innen – in diesem Fall die Kinder – vor allem als emotionale Kulisse erscheinen. Hinzu kommt der Vorwurf der Instrumentalisierung: Immer wieder wird in Kommentaren darauf hingewiesen, dass die Kinder im Video klar erkennbar sind, während Engels ihre eigenen Kinder konsequent aus der Öffentlichkeit heraushält. Diese Diskrepanz bewerten viele als widersprüchlich und problematisch.

Engels‘ Erklärung: „Es war nicht geplant“

Im Gespräch mit dem „Bleistiftrocker“ versuchte Sarah Engels, den Kontext des Videos zu erläutern und den Vorwürfen teilweise die Grundlage zu entziehen. Sie betonte, dass sie im Rahmen ihrer Stiftung „Starke Mädchen“ nach Südafrika gereist sei, um dort bestehende, lokal geförderte Projekte kennenzulernen. Das Video sei laut der Sängerin nicht Teil einer geplanten Kampagne gewesen, sondern spontan im Moment entstanden. Wörtlich erklärte sie: „Ich glaube, dass ganz viele nicht wirklich auf dem Schirm hatten, warum ich überhaupt da war.“

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Zugleich stellte Engels ihre emotionale Dimension des Erlebnisses in den Vordergrund. Für sie sei es vor allem um Begegnung, Musik und Verbindung gegangen – nicht um eine inszenierte Aktion. Die Kritik habe sie trotzdem ernst genommen, weshalb sie das betreffende Video inzwischen von ihren Kanälen entfernt habe.

Kritik bleibt trotz Löschung bestehen

Die Reaktionen auf diese Einordnung fallen weiterhin gespalten aus. Während einige Engels‘ positive Intention anerkennen, betonen andere, dass unabhängig von der Absicht die Bildwirkung problematische Narrative reproduziere.

Zudem verschiebt sich die öffentliche Debatte zunehmend von der konkreten Szene hin zu grundsätzlicheren Fragen: Wie verantwortungsvoll gehen Influencer:innen und Prominente mit Bildern von Kindern um? Welche Standards gelten im internationalen Kontext? Und wo verläuft die Grenze zwischen authentischer Begegnung und medialer Verwertung?