Rätsel um „Mystery Vinyl“: Unbekannter Track taucht in Plattenläden auf

Ein bislang anonymer Track auf Vinyl kursiert derzeit for free in Plattenläden. Was steckt dahinter?

Musikfans stehen derzeit vor einem ungewöhnlichen Rätsel: In mehreren Plattenläden in Großbritannien und den USA ist eine sogenannte „Mystery-Vinyl“ aufgetaucht, die offenbar von einem bislang nicht genannten großen Act stammt.

Geschäfte wie Rough Trade erhielten kürzlich Lieferungen der anonymen Schallplatten. Weder auf dem Cover noch auf dem Vinyl selbst finden sich Hinweise auf Interpret oder Titel. Die Platten stecken in schlichten weißen Hüllen – komplett ohne Aufdruck.

Kostenlose Ausgabe und gezielte Geheimhaltung

Besonders ungewöhnlich: Die Vinyls wurden kostenlos an Kund:innen abgegeben. Laut Berichten aus den Läden handelt es sich um eine Art Sneak Preview eines kommenden Songs eines „Major Artists“, der in naher Zukunft offiziell erscheinen soll.

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Die Strategie wirkt bewusst geheimnisvoll inszeniert – ein Marketingansatz, der in Zeiten digitaler Releases selten geworden ist und entsprechend für Aufmerksamkeit sorgt.

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Verfremdete Stimme erschwert Identifikation

Wer die Platte bereits abgespielt hat, beschreibt den Song als gefühlvolle Klavierballade. Auffällig ist vor allem der Gesang: Die Stimme wurde hörbar nach unten gepitcht, offenbar um die Identität des Acts zu verschleiern.

Textlich dreht sich das Stück um eine Beziehung, die am Zerbrechen ist. Zeilen wie „Don’t give up on us“ leiten zu einem emotionalen Refrain über, in dem wiederholt „Stay low“ zu hören ist.

Spekulationen: Welche Acts kommen infrage?

In sozialen Netzwerken überschlagen sich inzwischen die Spekulationen. Zu den meistgenannten Namen zählen Lewis Capaldi, The 1975, Bon Iver sowie Niall Horan.

Ob einer dieser Acts tatsächlich hinter der geheimnisvollen Veröffentlichung steckt, bleibt bislang unbestätigt. Klar ist jedoch: Die ungewöhnliche Aktion hat ihr Ziel erreicht – die Aufmerksamkeit der Musikwelt ist dem unbekannten Track sicher.