Schüsse bei Chicago: Tatverdächtiger war als Rapper bekannt

Bei einer Parade anlässlich des US-amerikanischen Unabhängigkeitstages in Highland Park, einem Vorort von Chicago, soll ein 22-jähriger Mann mit einem Gewehr in die Menge geschossen und mindestens sechs Menschen getötet haben. Mehrere weitere wurden verletzt – teilweise schwer. US-Präsident Joe Biden sprach von „sinnloser Schusswaffengewalt“ und rief zu Einigkeit auf. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen etwa zehn Stunden nach der Tat fest.

Bluttat bei Chicago: Tatverdächtiger war in der Underground-Rap-Szene aktiv

Nun stellt sich heraus, dass es sich bei dem jungen Mann anscheinend um einen nicht gänzlich unbekannten Rapper handelt. Unter dem Künstlernamen Awake The Rapper soll er sich bereits seit Jahren in der lokalen Underground-Rap-Szene herumtreiben. Zwei seiner Songs haben auf Spotify sogar über eine Million Streams erreicht. Seine Musik, die sich dem Sub-Genre Lo-Fi zuordnen lässt, soll in letzter Zeit zunehmend düsterer und gewaltverherrlichender geworden sein. In einem seiner letzten Songs beschäftigt sich der Tatverdächtige eingehend mit einer Amoklaufphantasie, an deren Ende er nach einer Schießerei mit der Polizei verstirbt. In einem anderen Song glorifiziert er einen Schul-Amoklauf.

Eingehüllt in eine Trump-Flagge

Der Vater des Tatverdächtigen war in der lokalen Politik in Highland Park engagiert. 2019 kandierte er erfolglos für das Amt des Bürgermeisters. Sein Sohn war wohl auch ein großer Fan des früheren US-Präsidenten Donald Trump. Ein online veröffentlichtes Bild zeigt den Tatverdächtigen bei einer Kundgebung für den damaligen Präsidenten im Jahr 2020. Ein anderes zeigt ihn eingehüllt in eine Donald-Trump-Flagge. Zudem war er der Administrator eines Discord-Channels namens „SS“, der inzwischen abgeschaltet wurde. Seine Videos und Songs sind auch von YouTube und Spotify verschwunden.