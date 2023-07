Sinéad O’Connor: Das war ihr letzter öffentlicher Auftritt

Im März 2023 nahm Sinéad O'Connor in Dublin einen Preis entgegen. Es sollte das letzte Mal sein, dass sie in der Öffentlichkeit auftrat.

Am 9. März 2023 wurde Sinéad O’Connor in ihrer Heimatstadt Dublin eine große Ehre zuteil: Bei den Choice Music Awards bekam sie den Classic Irish Music Award für ihr zweites Album „I Do Not Want What I Haven’t Got“ verliehen. Es sollte ihr letzter öffentlicher Auftritt sein: O’Connor starb am 26. Juli 2023 völlig unerwartet im Alter von 56 Jahren.

„Sie hat das größte Liebeslied in der Geschichte der Musik gemacht, indem sie den Song von Prince genommen und ihn zu ihrem eigenen gemacht hat“, hieß es in der Laudatio von Dave Fanning, der ihr den Preis überreichte.

Sinéad O’Connor: „Ich liebe euch sehr“

Wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtet, zeigte sich die Musikerin in ihrer Dankesrede über die Ehrung gerührt. „Ich bin wirklich sehr erfreut darüber, danke“, sagte sie — und widmete den Preis der irischen Flüchtlingsgemeinschaft. „Nicht nur die ukrainischen, ihr seid alle sehr willkommen in Irland“, meinte sie — und bedankte sich am Ende auf emotionale Art und Weise: „Ich liebe euch sehr und wünsche euch Glück. Ich danke euch“.

O’Connor war am 26. Juli 2023 überraschend gestorben. Die Todesursache ist bislang nicht offiziell bekannt. In einem Statement teilte ihre Familie mit: „Mit großer Traurigkeit geben wir das Ableben unserer geliebten Sinéad bekannt. Ihre Familie und Freunde sind am Boden zerstört und haben darum gebeten, in dieser sehr schwierigen Zeit nicht gestört zu werden“.