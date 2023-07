So reagiert die Musikwelt auf den Tod von Sinéad O’Connor

Tori Amos, Bryan Adams, Ice-T und andere Stars gedenken der verstorbenen Sinéad O'Connor in den sozialen Netzwerken.

Sinéad O’Connor ist tot. Die irische Sängerin starb am 26. Juli 2023 überraschend im Alter von 56 Jahren. Die Musik- und Medienwelt reagiert bestürzt.

„Sinead war eine Naturgewalt. Eine brillante Songschreiberin und Performerin, deren Talent wir nie wieder sehen werden“, schreibt Tori Amos auf der kürzlich in X umbenannten Kurznachrichtenplattform Twitter. „Eine solche Leidenschaft, eine so intensive Präsenz und eine wunderschöne Seele, die mutig gegen ihre eigenen persönlichen Dämonen kämpfte. Sei in Frieden, liebe Sinead, du wirst für immer in unseren Herzen sein.“

Auch Bryan Adams trauert. „RIP Sinéad O’Connor, ich habe es geliebt, mit dir zu arbeiten, Fotos zu machen, gemeinsam Konzerte in Irland zu spielen und zu plaudern, alles Liebe an deine Familie.“

„Ruhe in Frieden, brillante Sinéad“

Rage-Against-The-Machine-Gitarrist Tom Morello schreibt: „Ruhe in Frieden, brillante Sinéad!“

Die Schauspielerin Mayim Bialik zollt ebenfalls Tribut. „In Erinnerung an die Ikone Sinead O’Connor. Ihre Musik hat die Branche verändert und ihre Unerschrockenheit hat meine Teenagerjahre stark geprägt. Sie war ihrer Zeit in vielerlei Hinsicht voraus und ist viel zu früh von uns gegangen. Ruhe in Kraft, Sinead O’Connor“, schreibt sie.

UFC-Kampfsuperstar Conor McGregor schreibt: „Die Welt hat einen Künstler mit der Stimme eines Engels verloren. Irland hat eine ikonische Stimme verloren, eine unserer absolut besten, mit Abstand. Und ich habe einen Freund verloren. Sineads Musik wird weiterleben und weiter inspirieren! Ruhe in Frieden, Sinead, du bist zu Hause bei deinem Sohn, da bin ich mir sicher “

Auch die Band UB40 meldet sich zu Wort. „RIP Sinead O’Connor. Wir sind sehr traurig über den Tod der Sängerin und Aktivistin Sinead O’Connor im Alter von nur 56 Jahren. Sie hatte oft Probleme, war aber immer mutig, freimütig und umstritten. Sie war eine Ikone. Ruhe in Frieden, Sinead“, heißt es dort.

Rapper zollen O’Connor Tribut

Rapper Flavor Flav (Public Enemy) trauert in einem Posting: „Im Namen meiner Gruppe Public Enemy und mir selbst, Flavor Flav,, bricht der Tod von Sinead O’Conner mein Herz. Sie war eine große Stütze von Public Enemy und eine Legende, die viel zu früh von uns gegangen ist. Mein Beileid an ihren Sohn und ihre Familie. – Flavor Flav“

Auch sein Rap-Kollege Ice-T streut O’Connor Rosen: „Respekt an Sinead….. Sie stand für etwas… Anders als die meisten Menschen…. Rest Easy..“

Yusuf Islam, ehemals Cat Stevens, schreibt: „Wir sind traurig über das Ableben von Schwester Shuhada Sadaqat, auch bekannt als Sinéad O’Connor. Sie war eine zarte Seele, möge Gott, der Barmherzige, ihr ewigen Frieden gewähren.“