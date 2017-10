„Snake Outta Compton“ ist wahrscheinlich der albernste Wortwitz, der je verfilmt wurde

Folgendes Szenario: Eine Hausparty am frühen Samstagmorgen, auf dem Tisch stehen leere Flaschen Billigfusel, im Hintergrund läuft N.W.A., wahrscheinlich hat der Gastgeber ein Terrarium. Plötzlich brüllt irgendjemand: „Lass mal eine Persiflage auf diesen einen HipHop-Film drehen und ihn ‘Snake Outta Compton’ nennen!“ Und statt das Ganze am nächsten Tag buchstäblich als Schnapsidee abzutun, kommt tatsächlich eine Produktionsfirma, nimmt einen Haufen Geld in die Hand und dreht den Streifen.

Das Szenario ist frei erfunden, aber so oder so ähnlich könnte sich die Initialzündung zu „Snake Outta Compton“ durchaus zugetragen haben. Der Film, der im Sommer 2018 in den USA erscheinen soll, ist eine Parodie auf die Filmbiografie „Straight Outta Compton“ über die legendäre HipHop-Crew N.W.A. Doch statt Dr. Dre, Ice Cube und Co. auf ihrem Weg zum Erfolg zuzuschauen, sieht man im Trailer zu „Snake Outta Compton“ eine mutierte Riesenschlange, die den Vorort von Los Angeles in Schutt und Asche legt. Die einzige Chance auf Rettung: Eine minderbegabte Rap-Crew mit schlechten Reimen. Holy Mary J. Blige!

Den Trailer zum Film seht Ihr hier: