So klingen Starsailor acht Jahre nach ihrem letzten Album

Ja, Starsailor sind zurück: Über acht Jahre, nach dem sie ihr bis heute aktuelles Album ALL THIS PLANS veröffentlichten, brachten sie vor ein paar Wochen ihre neue Single „Listen To Your Heart“ (nein, kein Roxette-Cover) heraus. Nun lassen sie mit dem Titelsong ihres Comeback-Albums „All This Life“ einen weiteren neuen Song hören.

Fans dürfen aufatmen, Kritiker weiterhin die Augen rollen: An Starsailors Anfang der Nuller Jahre so beliebtem „Quiet is the new loud“-Sound hat sich auch 15 Jahre später nichts Grundlegendes verändert. Beide neuen Songs mäandern zwischen radiotauglicher Gefälligkeit, Beliebigkeit und antizipierten großen Momenten – und verhehlen weder im Guten noch im Schlechten die britische Herkunft von James Walsh und seinen Jungs.

Stream: Starsailor mit „Listen To Your Heart“

Stream: Starsailor mit „All This Life“

Starsailor veröffentlichten zwischen 2001 und 2009 vier Alben. Danach trennten sie sich und gingen 2014 mit einem „Greatest Hits“-Album wieder auf Tour. Ihr fünftes Album ALL THIS LIFE erscheint am 1. September 2017.