Liam Payne: Millionenerbe geht allein an seinen 9-jährigen Sohn

Über 29 Millionen US-Dollar hat Bear Payne damit vererbt bekommen.

Neun Jahre alt und bereits mehrere Millionen auf dem Sparbuch. Was für manch einen nach dem ultimativen Traumleben klingt, geht für diesen Jungen mit einem schweren Schicksal einher, das all das Geld sicher nicht wert ist: Bear Grey Payne ist der Alleinerbe seines verstorbenen Vaters Liam Payne.

Der ehemalige One-Direction-Star Liam Payne hinterlässt laut gerichtlichen Dokumenten, die der Zeitschrift „People“ vorlagen, sein gesamtes Vermögen seinem Sohn Bear. Mehr als 29 Millionen US-Dollar gehen in den Besitz des Neunjährigen über.

Was ein Kind mit so viel Geld macht? Vorerst wird der Sohn von Liam Payne und Cheryl Cole nur Zugriff auf einen kleinen Teil des Erbes haben. Die restlichen Millionen warten dann ab dem 18. Lebensjahr auf ihn.

Liam Paynes Verhältnis zu seinem Sohn

Nach der Trennung vom britischen Popstar Cheryl Cole hielt Payne angeblich ein gutes Verhältnis zu seinem Sohn aufrecht. In der Talkshow „The Jonathan Ross Show“ erzählte er 2019 von seiner Vaterrolle und wie er Zeit mit einem damals Zweijährigen verbringen würde: „Wir lachen wirklich einfach über alles.“

Nach der Auflösung von One Direction und dem Start seiner Solokarriere durchlebte Payne eine schwere Zeit. Er sprach offen über mentale Gesundheit, Alkoholismus und den Druck des Berühmtseins. Auch Drogenkonsum war Teil seiner Kämpfe.

Nach dem Tod des Sängers wurden Rückstände von Drogen in seinem Körper gefunden. Liam Payne war am 16. Oktober 2024 in Buenos Aires vom Balkon seines Hotelzimmers gefallen und tot aufgefunden worden.

Der Tod war ein Schock für enge Vertraute, seine Fans und seine ehemaligen Bandmitglieder. Der Vorfall eröffnet eine Debatte über mentale Gesundheit in der Musikindustrie, den Druck, allen Erwartungen gerecht zu werden, und die Verharmlosung von Alkohol- und Drogenkonsum.

Kein Testament

Auf Bear Grey Payne lastet mit dem Tod seines Vaters bereits in jungen Jahren ein schweres Schicksal. Seine Mutter Cole wurde nach Paynes Tod zur Verwalterin von dessen Nachlass. Denn Liam Payne hatte zum Zeitpunkt seines Todes kein Testament verfasst. Nach geltendem britischem Recht geht in diesem Fall das Vermögen normalerweise an die Kinder über, sofern der Verstorbene nicht verheiratet war oder eine:n registrierte:n Lebensgefährt:in hatte. So wird der neunjährige Bear zum offiziellen Erben des 29-Millionen-US-Dollar-schweren Vermächtnisses.