splash! Festival 2026: Line-up, Tickets und Anreise nach Ferropolis

Vom 2. bis 4. Juli wird Ferropolis bei Gräfenhainichen zur Bühne fürs splash! Festival: Line-up, Camping, Shuttles und Anreise-Tipps für Besucher:innen.

Das splash! Festival geht in die nächste Runde. Vom 2. bis 4. Juli gibt es spritzige HipHop-Beats, Party und Graffiti-Workshops auf der Insel Ferropolis bei Gräfenhainichen. 28 Jahre ist es her, dass ein Chemnitzer Jugendclub 1998 die Premiere des ersten HipHop-Festivals im deutschsprachigen Raum veranstaltete. Mittlerweile ist das splash! aus der Rap-Kultur nicht mehr wegzudenken.

Was euch dieses Jahr auf der ehemaligen Industrie-Insel Ferropolis erwartet, ob es noch Tickets gibt und wie ihr in die „Stadt aus Eisen“ am besten gelangt, erfahrt ihr hier.

Line-Up und Timetable

Die Acts sind auf vier Bühnen verteilt: der Sprite Mainstage, der Beach Stage, dem Playground und der Green Stage. Hier eine Auswahl der Acts:

Donnerstag, 2. Juli

Sprite Mainstage: Symba, Reezy, RIN, Gunna, Pashanim

Symba, Reezy, RIN, Gunna, Pashanim Beach Stage: Nine Vicious, Sosa La M, Ski Mask The Slump God, Ikkimel

Nine Vicious, Sosa La M, Ski Mask The Slump God, Ikkimel Playground: Baran Kok, Youngpalo, Feng, Smokedope2016

Baran Kok, Youngpalo, Feng, Smokedope2016 Green Stage: Milaa, 2k Mafia, Yosho, Jovan

Freitag, 3. Juli

Sprite Mainstage : Jazeek, Quavo, Souly, Bonez & Friendz

: Jazeek, Quavo, Souly, Bonez & Friendz Beach Stage: Bktherula, Molly Santana, Zackavelli, Che

Bktherula, Molly Santana, Zackavelli, Che Playground: Paxslim, Finessekid, Vicky, Billa Joe

Paxslim, Finessekid, Vicky, Billa Joe Green Stage: c4rl, Abla, Bovskey x Carlo Coke x Abuglitsch

Samstag, 4. Juli

Sprite Mainstage: OG Keemo, EsDeeKid, SSIO, Ken Carson

OG Keemo, EsDeeKid, SSIO, Ken Carson Beach Stage: YT, Mucco, Xaviersobased, Destroy Lonely

YT, Mucco, Xaviersobased, Destroy Lonely Playground: Mariybu, beslik, Homixide Gang, Marli

Mariybu, beslik, Homixide Gang, Marli Green Stage: Bash, Dolce Cita, Subby, Lenbu

Tickets

Das splash! ist restlos ausverkauft. Auf der Website kann man sich für die Warteliste registrieren, um als erstes von möglichen Rückläufertickets und dem Presale für 2027 zu erfahren.

Camping und Shuttles

Das Camping ist im Wochenendticket inklusive. Je nach Lautstärke-Präferenzen können sich Besucher:innen zwischen Blue Camp und Purple Camp entscheiden – im Blue Camp können Party-Mäuse die Nacht durchfeiern, im Purple Camp geht es ruhiger zu. Wer mit dem Auto oder dem Camper-Van anreist, braucht ein Addon-Ticket und quartiert sich im Red oder Yellow Camp ein. Das Car/Caravan-Camping-Addon gilt pro Fahrzeug, in einem Fahrzeug dürfen bis zu vier Festivalbesucher:innen unterkommen. Die Platzvergabe läuft nach dem Prinzip „first come, first served“, schnell sein lohnt sich also für den besten Camping-Spot.

Aus dem Campingstuhl direkt vor die Bühne könnte man natürlich laufen – das würde 15-20 Minuten dauern. Muss man aber nicht: Festivalshuttles fahren zwischen Campingplatz und Festivalgelände und sparen müde getanzten Füßen den Weg. Die Shuttles fahren am Donnerstag zwischen 14:45 und 2:30 Uhr, am Freitag zwischen 14:35 und 4 Uhr und am Samstag wieder zwischen 14:45 und 2 Uhr.

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Anreise

Die Tore des splash! öffnen sich am Mittwoch um 12 Uhr. Die Adresse des Geländes lautet Ferropolisstraße 1, 06773 Gräfenhainichen. Es stehen vor Ort zwei Parkplätze zur Verfügung: Wer aus Richtung Gräfenhainichen kommt, nutzt P3. Aus Richtung Dessau ist P1 die richtige Wahl. Auf den Parkplätzen darf nicht übernachtet werden. Zum Abstellen von Autos muss ein Park-Ticket gebucht werden. Am günstigsten ist es, das vorher auf der Website zu tun.

Zusätzlich gibt es einen Kiss + Ride Parkplatz, an dem dein:e liebst:e Chauffeur:in dich kostenlos absetzen darf.

Wer mit dem Zug in Gräfenhainichen ankommt, kann die Bahnhofsshuttles nutzen, um zum Campinggelände zu gelangen. Die Busse pendeln circa alle 15 Minuten zwischen Bahnhof, Camp Gelb und Camp Blau. Freitag und Samstag fahren die Shuttles nur alle halbe Stunde ab Camp Blau ab.

Am Mittwoch und Donnerstag verkehren ab 9 Uhr bis 21:15 Uhr Shuttlebusse. Am Freitag und Samstag startet der Service um 10 Uhr und dauert bis 19:15 Uhr. Am Sonntag ist die Abreise per Bus ab 6 Uhr bis 11:30 Uhr möglich. Die Betreiber:innen empfehlen, lieber einen Bus früher zu nehmen, um Anschlusszüge nicht zu verpassen.

Ganz entspannt aus der Heimat bis zur Festivalbühne geht es mit den splash!-Bussen. Der splash!-Partner Maximal Trips bietet Busfahrten aus zahlreichen Städten wie Berlin, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg und Stuttgart an. Tickets kosten zwischen 35 und 70 Euro pro Fahrt. Am Sonntag gibt es den Bus-Service auch wieder nach Hause.

Cashless

Auf dem splash! funktioniert jedes Bezahlen ohne Bargeld: Nimm also entweder EC- oder Kreditkarte mit, stelle Apple Pay oder Google Pay ein oder nutze deinen eigenen RFID-Chip am Festivalbändchen. Der Chip kann auf der Website mit Geld aufgeladen werden. Restguthaben kann nach dem Festival bequem online zurückgefordert werden.

Wetter

Die Wettergötter wirken bislang milde gestimmt: Sowohl am Donnerstag als auch am Freitag soll es größtenteils sonnig sein bei 27, beziehungsweise 22 Grad. Donnerstagabend kann es leicht regnen. Am Samstag ist es leicht bewölkt bei ungefähr 23 Grad, bevor es am Sonntag auf 21 Grad mit Wolken abkühlt und wieder sowohl leichte Regenschauer als auch Wind möglich sind.