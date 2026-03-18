splash! 2026: Bonez & Friendz, Ken Carson und Gunna als Headliner – aber weniger Frauen

Das splash! 2026 bringt Bonez & Friendz, Gunna, Ken Carson und RIN nach Ferropolis – doch das Line-Up sorgt auch für Diskussionen. Alle neuen Acts jetzt entdecken.

Das Hip-Hop-Festival splash! hat das neustes Line-Up gedroppt: Vom 2.–4. Juli 2026 wird auf der Veranstaltungsinsel Ferropolis wieder eine Riesen-Party geschmissen. Neu bestätigt sind Ken Carson, RIN sowie Bonez & Friendz als Hauptacts.

Via Instagram kündigten die Festivalveranstalter die neue Line-Up-Welle an. Acts aus der deutschen, amerikanischen und britischen Hip-Hop- und Rap-Szene werden dieses Jahr die Crowd aufmischen.

In der Ankündigung sind neben den Headlinern auch Haftbefehl, Pashanim, Quavo, Ski Mask the Slump God, Absent, Feng, Homixide Gang, Lugatti, Molly Santana, Yung Palo, Vicky und viele weitere dabei.

Die Headliner

Der 187-Straßenbande-Rapper Bonez MC wird eine exklusive Bonez & Friendz Show auf dem Event spielen. Er verspricht zahlreiche Kooperationen auf die Bühne zu bringen. Dass er das schaffen wird, bezweifelt niemand – nicht zuletzt seit seinem legendären Megalodon-Remix letztes Jahr.

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Auch RIN, der sich Ende Februar 2026 nach langer Zeit mit neuer Musik zurückmeldete, wird Ferropolis aufmischen. Mit Gunna und Ken Carson sind zudem zwei internationale Headliner am Start. Gunna spielt nicht zum ersten Mal auf der Veranstaltung – trotz ausverkaufter Tour lässt er sich den Spot im splash!-Line-Up nicht entgehen. Ken Carson stand ebenfalls bereits beim splash! 2025 auf der Bühne und wird nach seiner legendären Show auch dieses Jahr mit großer Freude erwartet. Da fällt kaum auf, dass Don Toliver, der eigentlich als Headline eingeplant war, seinen Auftritt canceln musste.

Mehr internationale Acts, weniger deutschsprachige

Dieses Jahr ist das Künstler:innenaufgebot deutlich englischsprachiger. Während im letzten Jahr noch mehr Künstler:innen aus dem deutschsprachigen Raum wie Ufo361, Badchieff, Domiziana, Soho Bani, Ski Aggu, Badmomzjay, BHZ, Jassin oder Samapagne auftraten, sind 2026 mehr Rapper:innen aus Amerika und Großbritannien dabei.

So werden Esdeekid, Billa Joe, Bobbyezz, Feng, Homixide Gang, Ninevicious und viele weitere internationale Acts den Weg nach Sachsen-Anhalt auf sich nehmen.

Mit Haftbefehl, Ikkimel, OG Keemo, SSIO, Souly, 102 Boyz und Vicky sind aber auch viele Größen der deutschsprachigen Hip-Hop- und Rap-Welt vertreten.

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Kaum Frauen im Line-Up

Was auch auffällt: Das Programm beinhaltet dieses Jahr deutlich weniger Frauen. Die Headliner sind allesamt Männer, und auch der Rest des Line-Ups sieht in dieser Hinsicht eher schwach aus.

Das bemängeln bereits einige Fans des Festivals: „Die Anzahl der weiblichen Artists ist aber ein wenig ausbaufähig.“

Ob das am Musikgenre oder an der Planung der Veranstaltung liegt? Darüber lässt sich streiten – denn es gibt genug große weibliche Hip-Hop-Künstlerinnen. Zumindest eine weibliche Headlinerin, wie letztes Jahr mit Doechii, hätten sich viele gewünscht.

Welche Artists an welchen Wochentagen spielen werden, ist noch nicht klar.

Das splash!

Das Eventwochenende zählt zu einer der größten Hip-Hop- und Rap-Veranstaltungen Deutschlands. 1998 in Chemnitz ins Leben gerufen, zog das Festival 2009 nach Gräfenhainichen – zwischen Leipzig und Berlin – auf die künstlich angelegte Halbinsel Ferropolis. Es zieht jährlich über 25.000 Besucher:innen an.

Wer dieses Jahr Teil des Spektakels sein will: Tickets für das gesamte Wochenende sind noch über die splash!-Website ab 209,95 € verfügbar.

Hier das bis jetzt bekannte Line-Up: