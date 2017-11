„Star Wars: The Last Jedi“: Neuer Teaser zeigt Luke im Millenium Falcon und Snokes Thronsaal

Nur noch sechs Wochen, dann startet „Star Wars: The Last Jedi“ in den deutschen Kinos, konkret am 14. Dezember 2017. Zuletzt hatten Disney und Lucasfilm einen längeren Trailer zum Film veröffentlicht und ein düsteres Kapitel angekündigt. In „The Last Jedi“ lernt Rey all die wichtigen Jedi-Tricks von Luke Skywalker, der indes mit der „Macht“ zu hadern scheint.

In einem neuen Einminüter sieht Luke noch grimmiger aus als zuvor, er erkundet den Millenium Falcon, der ehemals Han Solo gehörte und mit dem Rey Lukes Verstecks gefunden hat. Wenig zu sehen war bisher von der Figur Snoke, die komplett am Computer entsteht, allerdings via Motion Capturing von Andy Serkis gespielt wird. Im neuen Teaser sieht man erstmals das fantastische Setpiece, das Snokes Thronraum darstellt. Im Hintergrund stehen dazu Snokes Elite-Soldaten bereit. Wir raten: Hier wird es irgendwann eine Konfrontation im Stil von „Die Rückkehr der Jedi“ geben, die Schlacht von Hoth („Das Imperium schlägt zurück“) wird in „The Last Jedi“ immerhin auch gespiegelt.

Den neuen Teaser könnt Ihr Euch hier anschauen: