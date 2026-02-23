Perücke, Mustang, Malibu: Miley Cyrus dreht „Hannah Montana“

Miley Cyrus ist zurück am Set für das „Hannah Montana“-Jubiläumsspecial. Das gibt es zu berichten.

2006 startete die Serie „Hannah Montana“ auf Disney Channel und entwickelte sich schnell zu einem prägenden Jugendformat der 2000er. Die Geschichte von Miley Stewart, die ein Doppelleben als Popstar Hannah Montana führt, lockte ein internationales Publikum an. Mit vier Staffeln, 102 Episoden, einem Kinofilm und mehreren Platin- und Gold-Alben zählt die Serie zu den wichtigsten Produktionen von Disney Channel. 2026 feiert Disney+ das 20-jährige Jubiläum mit einem speziellen Streaming-Event, das am 24. März international erscheint. Nun gibt es erste Foto- und Videoaufnahmen zum Special.

Das erwartet die Fans

Im Jubiläumsspecial kehrt Miley Cyrus in ihre Rolle als Teen-Popstar zurück. Die Dreharbeiten in Malibu zeigen Hannah Montana hinter dem Steuer ihres Ford Mustangs: Sie trägt die blonde Perücke, eine übergroße Sonnenbrille und ein Felljäckchen. Die Szene wirkt wie eine Zeitreise in die Originalserie und fängt den Charme von Hannah Montana ein. Und erstes Fotomaterial gibt es hier anzuschauen.

Auch der Teaser zeigt vor allem Hannah Montanas Mobil:

Für die Dreharbeiten repliziert das Team Szenen der Originalserie und baut das Wohnzimmer der Familie Stewart originalgetreu nach. Darüber hinaus ergänzt Disney+ das Special mit bislang unveröffentlichtem Archivmaterial, das Einblicke in die Entstehung der Serie geben soll.

Live-Aufzeichnung und Interviews

Das Event soll vor einem Live-Publikum aufgenommen werden. Dabei stehen exklusive Interviews im Mittelpunkt, in denen Miley Cyrus über den Einfluss von Hannah Montana auf sie und ihre Karriere spricht.

In der Pressemitteilung kommentierte die Sängerin: „Hannah Montana wird immer ein Teil von mir sein. Was als Fernsehserie begann, wurde zu einer gemeinsamen Erfahrung, die mein Leben und das Leben so vieler Fans geprägt hat, und ich werde für diese Verbindung immer dankbar sein.“

US-Podcasterin Alex Cooper moderiert die Aufzeichnung und ist für die Interviews zuständig. Allerdings sorgt ihre Wahl als Gastgeberin unter Fans für skeptische Reaktionen: In Online-Communitys wie Reddit kritisieren Fans, dass Cooper eher im „freundschaftlichen Plauderton“ agiere als in der Rolle einer klassischen Interviewerin. Sie wirke manchmal, als agiere eher „fan-like“ denn strukturiert moderierend, reagiere nur oberflächlich auf Antworten und gehe selten in die Tiefe.

Nostalgie trifft neue Zuschauer:innen

Das Special legt großen Wert darauf, die Ästhetik der frühen 2000er einzufangen. So zeigt es neben klassischen Sets und Archivaufnahmen auch Szenen, die die Serie sowohl für alte Fans als auch für neue Zuschauer:innen zugänglich machen sollen. Zudem sollen Musik, Kostüme und bekannte Requisiten dazu beitragen, die Atmosphäre der Originalserie zu bewahren.