Stylische Sneaker von Floris van Bommel zu gewinnen

Das Ergebnis von mehr als 280 Jahren Familien-Schuhbusiness sind bei FLORIS VAN BOMMEL maskuline Kollektionen voller Kreativität, Individualität und Überraschung. Gleichzeitig voller Modernität und Innovation, die im Zeitalter von neuen Männerbildern, Digitalisierung und sich veränderten Marktbedingungen an ein erfolgreiches Markenprodukt gestellt werden. Heute ist van Bommel längst mehr als nur eine altehrwürdige Schuhmanufaktur. Van Bommel ist eine Institution, europäisches Kulturgut und ebenso ein Phänomen mit Floris an der kreativen Spitze.

Sämtliche Kollektionen des Hauses tragen heute die Handschrift des Head of Design, die mit kontrastreichen Materialien, Farben und Formen kreative Spannungen erzeugen. Schuhsohlen verleiht Floris Widmungen, gibt Bildrätsel auf oder bildet seine Zeichnungen ab. Emotional aufgeladen sind auch die Werbekampagnen u.a. mit Fußballer Philipp Lahm oder Schauspieler Daniel Brühl, den belgischen Musikern Ozark Henry und Textures oder dem New Yorker Singer-Songwriter Jay Brannan. Erst kürzlich wurde in Kooperation mit dem deutschen Jazzmusiker Daniel Stelter und Theo Scharpach, einem internationalen, in Holland ansässigen Meister für handgefertigte Rockgitarren, ein „Special Masterpiece Gitarrenprojekt“ ins Leben gerufen. Das angefertigte Masterpiece wird mit einer passenden Special-Schuh-Edition durch die eigenen Brandstores in Deutschland, Belgien und den Niederlanden touren.

Nach Köln, Düsseldorf, Hamburg und Nürnberg sind in den nächsten Jahren weitere Shop-Eröffnungen in Deutschland geplant. Für seine bildgewaltigen Kampagnen Shootings reiste der Creative Director und Anchorman Floris u.a. nach Alaska, Indien oder in die Mongolei. Das Ergebnis waren Momentaufnahmen in coolem Look, die maskulinen Stil ebenso demonstrieren wie die urmännliche Sehnsucht nach Weite, allein und selbst Teil der Natur zu sein.

