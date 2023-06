Verlosung: 3x Vinyl von Joe Hisaishis neuem Album A SYMPHONIC CELEBRATION

Joe Hisaishi, der Soundtrack-Macher von Studio Ghibli und Co., bringt ein Debütalbum heraus. Wir verlosen es dreimal auf Vinyl.

Joe Hisaishi, der japanische Komponist der Zeichentrickfilme von Studio Ghibli, und von Regisseur Hayao Miyazaki, veröffentlicht am 30. Juni sein Debüt-Album A SYMPHONIC CELEBRATION. Auf der Platte sind symphonische Arrangements seiner originalen Soundtracks der Anime-Filme zu hören. Darunter Klassiker wie „Chihiros Reise ins Zauberland“, „Prinzessin Mononoke“ und „Mein Nachbar Totoro“.

Neues Video aus Joe Hisaishis neuem Album A SYMPHONIC CELEBRATION:

Nach den ersten drei Single-Auskopplungen (einer Neufassung des Streaming-Hits „Merry-Go-Round of Life“ der Studio-Ghibli-Produktion „Das wandelnde Schloss“, einer Neufassung von „Mother’s Broom“ aus „Kikis kleiner Lieferservice“ und „A Town With An Ocean View“) folgt nun „Ashitaka and San“ aus „Prinzessin Mononoke“.

Das Video dazu, live im Wiener Musikverein aufgenommen mit den Wiener Symphonikern, hier ansehen:

Das neue Album, das auf CD und Vinyl erscheint, wurde in London mit dem Royal Philharmonic Orchestra unter eigener Leitung eingespielt, nachdem Hisaishi sie für Symphonieorchester neu arrangiert hat.

Verlosung

MUSIKEXPRESS verlost dreimal eine Vinyl von Joe Hisaishis neuem Album A SYMPHONIC CELEBRATION. Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „JOE“ angeben. Einsendeschluss ist der 15. Juli 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!

MUSIKEXPRESS verlost 3x eine Vinyl von Joe Hisaishis neuem Album A SYMPHONIC CELEBRATION. Um teilzunehmen, schreibt uns euren Namen mitsamt Adresse, E-Mail-Adresse an verlosung@musikexpress.de.

Als Betreff „JOE“ angeben. Einsendeschluss ist der 15. Juli 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!