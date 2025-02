Super Bowl 2025: Alle Infos zum Event und zur Halftime Show

Auch 2025 wird der Super Bowl ein Spektakel – nicht nur für Football-Fans. Wir haben alle Infos.

Egal, ob man sich für American Football begeistert oder in erster Linie wegen der stets hochkarätig besetzten Halftimeshow mit dabei ist: Der Super Bowl ist jedes Jahr auch außerhalb der USA ein großes Medienspektakel. Hier sind alle wichtigen Infos zum 59. Super Bowl und der legendären Halbzeitshow, die dieses Jahr ein Fest für jeden Hiphop-Fan werden dürfte.

Wann und wo findet der Super Bowl statt?

Der Super Bowl 2025 wird der Nacht von Sonntag auf Montag, am 10. Februar 2025 (MEZ) im Caesars Superdome in New Orleans ausgetragen.

Wann beginnt das Event?

Der Kick-Off findet um 0:30 Uhr MEZ statt.

Wer spielt?

Im Super Bowl treffen die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles. Für die City Chiefs geht es darum, den dritten Titel in Folge zu holen.

Ist da nicht irgendwas mit Taylor Swift?

Genau! Die Kansas City Chiefs sind das Team, in dem Taylor Swifts Freund, Travis Kelce, spielt. Er ist Tight End des Teams.

Wo kann ich das Ganze sehen?

RTL überträgt ab 23:15 vom Event. Wer lieber die US-Originalkommentare hören will, kann das auf dem Streaminganbieter DAZN tun, der sowohl auf deutsch als auch im englischen Original überträgt.

Alle Infos zur Halftime Show

Wer tritt auf?

Die Halftime Show, bei der jährlich Größen der internationalen Musikszene auftreten, wird dieses Jahr von Rap-Superstar Kendrick Lamar bestritten. Für ihn ist es nicht der erste Auftritt auf dem Mega-Event: Bereits 2022 trat er als Gaststar von Dr. Dre auf, der damals gemeinsam mit vielen prominenten Kollegen die Super Bowl Halftimeshow musikalisch veredelte.

Wann tritt Kendrick Lamar genau auf?

Lamars Auftritt soll zwischen 1:30 und 2:00 Uhr MEZ stattfinden.

Gibt es Gaststars?

Ja, wie seit einiger Zeit bekannt ist, wird Lamar bei seinem Aufritt von seiner Kollegin SZA unterstützt. Das wurde medienwirksam mit einem 30-sekündigen Clip bekanntgegeben. Ob Lamar auch noch weitere Gaststars auf der Bühne begrüßen wird, bleibt abzuwarten.

Wieviel bekommt Kendrick Lamar eigentlich für seinen Auftritt bezahlt?

Lamar erhält für die Halftimeshow von der NFL keine Gage – wie auch alle bisherigen Stars, die dort auftraten. Die Promo und Reichweite, die er dafür bekommt, ist dafür sicherlich unbezahlbar.

Wer singt 2025 die US-Hymne?

Auch Tradition hat es, dass die US-Hymne „The Star-Spangled Banner“ jedes Jahr von einem prominenten Sänger oder einer prominenten Sängerin performt wird. Dieses Jahr wird sie vom Pianisten, Bandleader und Komponisten Jon Batiste gesungen.