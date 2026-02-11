761.000 Toiletten: Bad Bunnys Super-Bowl-Show stoppt ganz New York

Während Bad Bunnys Halbzeitshow sank New Yorks Wasserverbrauch drastisch. Unmittelbar danach: 761.000 Toilettenspülungen. Die Daten zeigen den Bann-Effekt.

In der Nacht auf Montag, den 09. Februar 2026, performte der puerto-ricanische Reggaeton-Künstler Bad Bunny in der Halbzeitshow des 60. Super Bowl. Auch Tage nach dem Auftritt dominiert diese Show das Internet. In sämtlichen sozialen Netzwerken finden sich verschiedene Reaktionen. Der Großteil feiert die Show, während die MAGA-Bewegung sie stark kritisiert. Nun sind weitere, etwas ungewöhnliche Daten bekannt geworden, anhand derer man das Maß an Aufmerksamkeit für die Veranstaltung messen kann.

New Yorker Wasser-Daten zeigen Bad-Bunny-Effekt

NYC Water teilte ein Update zur Wassernutzung während und nach der Halbzeitshow. Das Kuriose hierbei ist, dass diese während des Auftritts des 31-Jährigen signifikant sank und in den 15 Minuten unmittelbar nach der Performance enorm anstieg. Laut dem Bericht sollen ganze 761.000 Toiletten in der ganzen Stadt betätigt worden sein.

NYC Water erklärte via X: „In NYC wurde gestern während der Halbzeitshow von Bad Bunny beim Super Bowl ein deutlicher Rückgang des Wasserverbrauchs in allen fünf Stadtbezirken verzeichnet, aber in den 15 Minuten unmittelbar nach Ende der Show kam es zu einem Anstieg des Verbrauchs, der einer Spülung von 761.719 Toiletten in der ganzen Stadt entspricht.“

Dies zeigt den enormen Einfluss, welchen die Show des Latin-Künstlers auf die Zuschauer:innen hatte. Anscheinend war das Ereignis so heiß erwartet und bannte die Leute so stark vor den Bildschirm, dass diese ihren Toilettengang dafür hinauszögerten.

Einfluss von Kultur auf Routinen

Das Verhalten zeigt auch den generellen Einfluss kultureller Events auf das Verhalten und die Routinen von Menschen. Bad Bunnys Auftritt war offensichtlich für zig Menschen ein Event, welches man auf keinen Fall verpassen durfte. Ein solches Verhalten ist typisch für kulturelle Großereignisse wie Sportevents oder den Anlauf großer Kinofilme. Wer kennt es nicht, sich den Toilettengang während des Kinoerlebnisses oder eines großen Finales im Sport zu verkneifen? Die New Yorker Wasserwerte liefern den Beweis, dass es sich hierbei um ein reales Phänomen handelt.

Für Bad Bunny selbst handelt es sich hierbei natürlich um ein großes Kompliment, da Zuschauer:innen die Halbzeitpause nicht als solche sahen, sondern die Pause unmittelbar nach seinem Auftritt nahmen.

