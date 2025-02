Super Bowl 2025: Hier wird Taylor Swift ausgebuht

Die anwesenden American-Football-Fans hießen Taylor Swift alles andere als herzlich willkommen.

In der Nacht von 9. auf 10. Februar 2025 ging im Caesars Superdome in New Orleans der 59. Super Bowl über die Bühne. Die Kansas City Chiefs trafen auf die Philadelphia Eagles. Für die Chiefs war es kein guter Abend: Sie unterlagen den Eagles mit 22:40. Das dürfte auch die an dem Abend anwesende Taylor Swift nicht gefreut haben – sie ist schließlich mit dem Chiefs-Spieler Travis Kelce liiert. Damit nicht genug: Swift wurde an diesem Abend auch heftig ausgebuht.

Seit Swift und Kelce ihre Beziehung medienwirksam bekanntgaben, ist Swift immer wieder zu Gast bei Spielen der Chiefs – und natürlich ist ihre Anwesenheit stets ein Medienspektakel. Auch dieses Jahr war „Taytay“ mal wieder zum Daumendrücken vor Ort. Allerdings dürfte der Enthusiasmus der Football-Fans gegenüber dem Popstar an diesem Abend enden wollend gewesen sein – denn als Swift auf dem Jumbotron (der großen Leinwand im Stadion) gezeigt wurde, hagelte es lautstarke Buhrufe.

Hier gibt es den Vorfall auf Video zu sehen:

Swift, die neben Ice Spice saß, reagierte darauf mit einem betont theatralisch-überraschten Blick – einem Side-Eye. Dass die Partnerinnen von Sportlern bei Spielen gerne mal nicht gerade warm willkommen geheißen werden, ist nichts Neues – man denke, um ein Fußball-Beispiel zu nehmen, etwa an fragwürdige Victoria-Beckham-Sprechchöre zu David Beckhams aktiven Zeiten.

Super Bowl: Serena Williams unterstützt Taylor Swift

Dafür bekam Swift Zuspruch von einem anderen Superstar: Tennis-Ass Serena Williams meldete sich auf Twitter zu den Buhrufen zu Wort und schrieb: „Ich liebe dich, Taylor, hör nicht auf die Buhrufe“. Swift selbst hat sich dazu bislang nicht geäußert.