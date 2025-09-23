„Superman 2“: James Gunn teasert möglichen neuen Gegner an

Neu auf Netflix: Die besten neuen Filme im September 2025

Die Hinweise verdichten sich ...

James Gunn hat erste Hinweise auf den nächsten Gegenspieler von Superman gegeben. Nach Schurken wie Lex Luthor, Doomsday oder auch General Zod könnte im kommenden Film „Superman 2: Man Of Tomorrow“ erstmals Brainiac auf der großen Leinwand auftreten.

Brainiac als Antagonist: Die Andeutungen im Überblick

Gunn, der bereits die Regie beim aktuellen „Superman“-Streifen führte, wird auch die Fortsetzung ins Kino bringen, die ab Juli 2027 zu sehen sein soll. Auf seinen Social-Media-Kanälen teilte der Filmemacher das Titelbild des Drehbuchs, auf dem eine anatomische Skizze eines menschlichen Kopfes mit sichtbarem Gehirn zu erkennen ist. Für Fans ist dies ein klarer Hinweis auf Brainiac, dessen Name sich aus den Wörtern „brain“ (Gehirn) und „maniac“ (Wahnsinniger) zusammensetzt. Hier könnt ihr euch das Bild anschauen.

Superman und Lex Luthor müssen zusammenarbeiten

Bereits zuvor deutete James Gunn in einem Interview mit Howard Stern für „SiriusXM“ an, dass Superman (gespielt von David Corenswet) und Lex Luthor (Nicholas Hoult) in der Fortsetzung zusammenarbeiten müssten. Offenbar zwingt eine noch größere Bedrohung die Erzfeinde zur Kooperation.

Brainiac als mächtiger DC-Widersacher

Wieso also nicht Brainiac als Grund? Er gilt in den DC-Comics als einer der gefährlichsten Gegner von Superman. Der Cyborg vom Planeten Colu ist besessen davon, Wissen zu sammeln und ganze Städte auf Miniaturgröße zu schrumpfen. Darunter fällt auch die kryptonische Stadt Kandor, die so vor der Zerstörung ihres Heimatplaneten bewahrt wird.

Brainiac war in der Vergangenheit bereits in mehreren animierten DC-Produktionen sowie in Serien wie „Smallville“, „Krypton“ und „Superman & Lois“ zu sehen. In den Comics zeichnet sich der Widersacher vor allem durch seinen überlegenen Intellekt und seine strategische Cleverness aus.

Erste Konzeptzeichnungen zu Lex Luthor

Die „Superman“-Fortsetzung soll zudem die bekannte Dynamik zwischen Superman und Luthor weiter ausbauen. Wie „The Direct“ berichtet, lassen erste Konzeptzeichnungen darauf schließen, dass Luthor erneut seine Hightech-Rüstung tragen könnte. Wie genau die Allianz zwischen den Erzfeinden im Film aussehen wird, bleibt bis zum Kinostart ein Geheimnis. „Superman 2: Man Of Tomorrow“ startet am 8. Juli 2027 in den deutschen Kinos