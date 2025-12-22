Wie Lars Eidinger: Deutsche Schauspieler sind in Hollywood die Bösewichte

Lars Eidinger schafft den Hollywood-Durchbruch: Als Brainiac tritt er in „Man of Tomorrow“ gegen Superman an. James Gunn bestätigt die Sensations-Besetzung.

Lars Eidinger hat geschafft, wovon viele deutsche Schauspieler:innen träumen: den Sprung nach Hollywood. Im neuen „Superman“-Film wird er Teil des DC-Universums und den Superschurken Brainiac verkörpern. Der 49-Jährige tritt damit gegen den Helden an und folgt auf Nicholas Hoult, der im Film „Superman: Legacy“ Lex Luthor spielte.

Auch „DCU“-Macher James Gunn äußerte sich zur Besetzung. „In unserer weltweiten Suche nach einem Darsteller für Brainiac in ›Man of Tomorrow‹ hat es Lars Eidinger an die Spitze geschafft“, ließ der Regisseur auf Instagram verlauten. Weiter hieß es: „Willkommen im DCU, Lars.“

Seit einiger Zeit gestaltet James Gunn das „DCU“ neu. Im vergangenen Jahr wagte er einen Neustart der „Superman“-Reihe und ihm gelang mit „Superman: Legacy“ ein globaler Hit. Der neue Ableger „Superman: Man of Tomorrow“ soll im Juli 2027 in den US-Kinos anlaufen.

Talentierter Charakterdarsteller

Für Lars Eidinger ist es nicht die erste internationale Rolle. Zuletzt war er im Drama „Jay Kelly“ neben George Clooney in einer kleineren Rolle zu sehen. In Deutschland gehört er seit Jahren zu den Top-Akteuren der Branche und gilt als vielseitiger Charakterdarsteller. Neben Preisen für seine Theaterarbeiten konnte er auch in Film und Serie überzeugen, etwa in Titeln wie „Babylon Berlin“, „25 km/h“ oder dem Tatort. Außerdem war er für MUEIKEXPRESS-Partys auch schon als DJ aktiv.

Ikonische deutsche Schurken in Hollywood

Lars Eidinger ist nicht der erste Deutsche, der als Schurke Hollywood erobert. Bereits vor ihm waren deutsche Darsteller:innen in weltweit bekannten Filmen und Reihen als Bösewichte gefragt. In der „James-Bond“-Reihe etwa traten regelmäßig deutsche Akteure gegen den 007-Agenten an. In „Goldfinger“ aus dem Jahr 1964 verkörperte Gerd Fröbe den sadistischen und größenwahnsinnigen Widersacher Auric Goldfinger und erlangte weltweite Bekanntheit.

Doch nicht nur deutsche Schauspieler:innen verkörpern Schurken in Hollywood. Es gibt auch berühmte Widersacher, die deutscher Nationalität sind. Etwa Hans Gruber im ersten Teil der „Stirb langsam“-Reihe. Der Terrorist wird zwar von dem Briten Alan Rickman verkörpert, dieser spielt jedoch einen typisch deutschen Bösewicht: ernst, humorlos.