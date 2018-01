Sziget 2018 bestätigt erste Acts: Kendrick Lamar, Liam Gallagher, Mumford u.v.m

In den vergangenen Jahren haben wir uns ja Hals über Kopf in das Sziget-Festival in Budapest verliebt (wie ihr hier nachlesen könnt). Auf einer Donauinsel feiern bis zu 400.000 Besucher jährlich an stolzen sieben Tagen Musik, Freiheit und Liebe. Und finden dabei auch Zeit für Statements gegen den aktuellen Kurs der ungarischen Politik.

Unter dem Motto „Love Revolution“ findet das Sziget 2018 vom 8. bis zum 15. August statt, die ersten Headliner wurden nun angekündigt. Auf den teils gigantischen Bühnen werden unter anderem Kendrick Lamar, Mumford & Sons, Lykke Li, Liam Gallagher, Kygo und Wolf Alice auftreten. Und um sich zwischen den großen Konzerten die Zeit zu vertreiben, gibt es beim Sziget Zirkusvorstellungen, begehbare Kunstwerke, Yoga-Kurse gegen den Kater, Hängematten am Wasser, Sportanlagen und immerhin noch Budapest mit all seinen Sehenswürdigkeiten (und Kellerbars).

Bisher 36 Acts wurden von den Veranstaltern kommuniziert, die gesamte Liste findet Ihr am Ende des Artikels. Zuvor geben wir Euch aber die Chance, 1x 2 Tickets für das Festival zu gewinnen. Die Karten sind für das komplette Festival vom 8.-15. August 2018 gültig, nur um einen Flug müsst Ihr Euch selbst kümmern. Um die Karten zu gewinnen, kommentiert einfach unseren Facebook-Post zu dieser News und markiert die Person, mit der Ihr zum Sziget fahren würdet. Der Sieger wird dann von uns kontaktiert. Reguläre Tickets bekommt Ihr hier.

Hier noch einmal die bisher angekündigten Acts:

Kendrick Lamar – Headliner

Kygo – Headliner

Mumford & Sons – Headliner

Liam Gallagher

Bastille

Lykke Li

The Kooks

MØ

Parov Stelar

Kaleo

Zara Larsson

Gogol Bordello

Clean Bandit

Blossoms

Wolf Alice

Little Dragon

Cigarettes After Sex

Goo Goo Dolls

Fink

Seasick Steve

Nothing But Thieves

Slaves

Everything Everything

Lewis Capaldi

Lemaitre

La Femme

Alle Farben

Joe Goddard (live)

Above & Beyond

Ummet Ozcan

Sam Feldt (live)

Jay Hardway

The Him

WhoMadeWho

Shame

Perturbator