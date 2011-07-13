„South Park“

Film und Serie

„South Park“ provoziert mit Trump, Satan und Labubu im Chaos-Plot
Neil Young hier 2019 während eines Auftritts in London.

News

Neil Young veröffentlicht Protestsong „Big Crime“ gegen Donald Trump
Billie Eilish

Musik

Billie Eilish: HIT ME HARD AND SOFT auf Platz 1 der Vinyl-Charts (DE)
Cardi B

Musik

Cardi B vom Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen
Eva Ries mit Mitgliedern des Wu-Tang Clan

Musik

Eva Ries: Die Frau hinter dem Wu-Tang Clan – ARD zeigt exklusive Doku

Fire

Leony, 2023 in Berlin

EM-Eröffnungsfeier mit Leony in Berlin: Was man über die Sängerin wissen muss

Leony liefert mit „Fire“ den offiziellen UEFA-Song für die Europameisterschaft 2024.

Night Work erscheint im Juni

Die erste Single heißt "Fire with Fire" und wurde, wie das Album, von Stuart Price produziert

Hier exklusiv das erste Video sehen

Dean Fertita (The Dead Weather, QOTSA) wird am 30.10. sein Soloprojekt Hello=Fire veröffentlichen. Vorab gibt es das Werk als Vinyl zu erwerben - wir liefern den Link sowie den ersten Clip daraus.

Deine Datensicherheit bei der Nutzung der Teilen-Funktion
Um diesen Artikel oder andere Inhalte über Soziale-Netzwerke zu teilen, brauchen wir deine Zustimmung für