„South Park“ provoziert mit Trump, Satan und Labubu im Chaos-Plot
News
Neil Young veröffentlicht Protestsong „Big Crime“ gegen Donald Trump
Musik
Billie Eilish: HIT ME HARD AND SOFT auf Platz 1 der Vinyl-Charts (DE)
Cardi B vom Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen
Eva Ries: Die Frau hinter dem Wu-Tang Clan – ARD zeigt exklusive Doku
EM-Eröffnungsfeier mit Leony in Berlin: Was man über die Sängerin wissen muss
Leony liefert mit „Fire“ den offiziellen UEFA-Song für die Europameisterschaft 2024.
Night Work erscheint im Juni
Die erste Single heißt "Fire with Fire" und wurde, wie das Album, von Stuart Price produziert
Hier exklusiv das erste Video sehen
Dean Fertita (The Dead Weather, QOTSA) wird am 30.10. sein Soloprojekt Hello=Fire veröffentlichen. Vorab gibt es das Werk als Vinyl zu erwerben - wir liefern den Link sowie den ersten Clip daraus.