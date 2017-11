Tame Impala veröffentlichen neue EP mit B-Sides und Remixen

Tampe Impala haben ihre „Currents B-Sides & Remixes“ EP veröffentlicht. Darauf finden sich neben drei neuen Songs und einem zuvor unveröffentlichten Remix auch der Soulwax-Remix von „Let It Happen“.

Einer der neuen Songs, „List Of People (To Try To Forget About)“, feierte in Zane Lowes Apple Music Beats 1 Radio Show seine Premiere. Im Gespräch mit dem Moderator erklärte Tame Impalas Mastermind Kevin Parker, er habe den Song bereits 2012 während der Sessions zum Album LONERISM geschrieben: „Ich glaube, einer der Gründe, warum er es nicht auf das Album (in diesem Fall CURRENTS, Anm.) geschafft hat, ist, dass ich ihn bereits vor langer Zeit geschrieben, aber mich schon an ihm satt gehört hatte, als ich das Album abschloss.“ Parker schob jedoch nach: „Aber als ich den Song dann endgültig fertig geschrieben hatte, war ich ziemlich zufrieden mit ihm – als Stück meiner Kreativität und meiner Emotionen.“

Die EP ist als Teil des Boxsets CURRENTS COLLECTORS EDITION erhältlich. Das Paket – bestehend aus der LP, der EP, einem Poster und einem Magazin mit exklusiven Fotos und Notizen Kevin Parkers – kostet knapp 60 Euro und kann online bestellt werden.

A post shared by Tame Impala (@tame__impala) on Oct 23, 2017 at 7:02am PDT

Sorry about the wait……. tameimpala.com A post shared by Tame Impala (@tame__impala) on Oct 23, 2017 at 4:00pm PDT

Die „Currents B-Sides & Remixes“ EP könnt Ihr aber auch hier streamen: