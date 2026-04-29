Tame Impala live in Deutschland: Tickets, Zeiten, Setlist, Support & Anfahrt

Tame Impala sind ab jetzt in Berlin, Frankfurt und Düsseldorf zu sehen. Alle Infos zu Tickets, Einlass-Zeiten, Anfahrt und Parken für alle drei Shows auf einen Blick.

Tame Impala kommen mit ihrer Live-Show nach Berlin, Frankfurt und Düsseldorf und spielen in drei der größten Arenen Deutschlands. Die Konzerte sind Teil der „Deadbeat Tour“, bei der Kevin Parker seinen charakteristischen Mix aus Psychedelic Rock, Pop und elektronischen Sounds auf die Bühne bringt.

Alle Infos zur Berlin-Show – 29. April

Tickets & Preise

Die Tickets sind alle ausverkauft. Bei Fanverkäufen gibt es noch Karten ab 140 Euro.

Support

RIP Magic eröffnet den Abend – wie bei allen Gigs in Deutschland.

Zeiten

Der Einlass beginnt um 18:00 Uhr, RIP Magic startet um 19:30 Uhr. Die Vorband spielt rund eine halbe Stunde; ab circa 20:40 Uhr beschallt Kevin Parker mitsamt Band seine Fans mit einer zweistündigen Show.

Anfahrt

Das Konzert findet in der Uber Arena statt. Die Adresse lautet: Uber Platz 1, 10243 Berlin.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Uber Arena liegt in der Nähe der Bahnhöfe Warschauer Straße und Ostbahnhof. Am U-Bahnhof Warschauer Straße halten die U1 und U3 sowie die Busse 300, 347 und N1 (Nachtbus). Am Ostbahnhof verkehren neben den S-Bahnen auch Regional- und Fernverkehrszüge. Die Busse 140, 142, 147, 240, 248, 347 und N40 (Nachtbus) fahren direkt zur Arena. Von der Warschauer Straße sind es rund fünf Minuten Fußweg, vom Ostbahnhof etwa zwölf Minuten.

Mit dem Auto

Wer über die A24 anreist, fährt bis in den Bezirk Pankow, anschließend auf die B109. Dieser folgt man sowie der Greifswalder Str./B2 und Lichtenberger Str. bis zur Mildred-Harnack-Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.

Wer über die A9 kommt, fährt bis Tempelhofer Damm/B96, folgt der Beschilderung Berlin, nimmt auf der A100 die Ausfahrt 20 – Tempelhofer Damm und folgt anschließend der B96 sowie dem Waterloo-Ufer und der Adalbertstraße bis zur Mildred-Harnack-Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.

Parken

Ein eigenes Parkhaus befindet sich direkt an der Arena. Hinzu kommen zwei Contipark-Parkhäuser am Uber Platz sowie ein Parkhaus gegenüber, das zur East Side Mall gehört. Außerdem steht die DB-BahnPark-Tiefgarage am Ostbahnhof zur Verfügung.

Mögliche Setlist

Bei den vorherigen Tourstopps sah die Setlist so aus:

Apocalypse Dreams

The Moment

Borderline

Loser

Breathe Deeper

Gossip

Elephant

Afterthought

Feels Like We Only Go Backwards

Dracula

No Reply

Ethereal Connection

Not My World

Let It Happen

Nangs

Obsolete

Alter Ego

Yes I’m Changing

Eventually

New Person, Same Old Mistakes

My Old Ways

The Less I Know the Better

End of Summer

Alle Infos zur Frankfurt-Show – 30. April

Tickets & Preise

Die Tickets sind alle schon weg. Bei Fanverkäufen gibt es noch Karten ab 212 Euro.

Zeiten

Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr, Beginn ist um 20:00 Uhr. Auch hier spielt RIP Magic eine halbe Stunde Support. Tame Impala beginnen um etwa 20:40 Uhr.

Anfahrt

Das Konzert findet in der Festhalle Frankfurt statt. Die Adresse lautet: Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist gut möglich. Vom Hauptbahnhof aus kann man entweder die U4 Richtung Bockenheimer Warte oder die Straßenbahnlinien 16 und 17 bis zur Haltestelle Festhalle/Messe nehmen. Alternativ ist die Festhalle vom Hauptbahnhof in etwa 10 bis 15 Minuten zu Fuß erreichbar. Zusätzlich halten die Buslinien 32 und 33 direkt am Eingang.

Mit dem Auto

Wer mit dem Auto anreist, fährt über die A3, A5 oder A66 in Richtung Messe Frankfurt. Ziel ist die Ludwig-Erhard-Anlage beziehungsweise die Parkhäuser Messeturm oder Maritim.

Parken

Zum Parken stehen das Messeturm- und das Maritim-Parkhaus zur Verfügung, die ab 17 Uhr eine Pauschale von etwa 15 Euro anbieten. Außerdem gibt es das Mövenpick-Parkhaus, das jedoch keinen Pauschaltarif hat.

Alle Infos zur Düsseldorf-Show – 1. Mai

Tickets & Preise

Auch hier sind die meisten Karten bereits vergeben, doch ab ca. 252 Euro gibt es noch einige Restbestände.

Zeiten

Der Einlass ist um 18:00 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr. Die Vorband spielt bis etwa 20:00 Uhr, bevor Tame Impala ab 20:40 Uhr für zwei Stunden auftritt.

Anfahrt

Das Konzert findet im PSD BANK DOME statt. Die Adresse lautet: DEG-Platz 1, 40472 Düsseldorf.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Straßenbahn 701 fährt direkt zum Event; die Haltestelle heißt „PSD BANK DOME“. Die Busse 756 und 758 halten direkt an der Haltestelle „DOME/Am Hülserhof“ und bringen Konzertbesucher:innen zur Veranstaltung.

Mit dem Auto

Mit dem Auto erreicht man die Halle über die A44 oder A52 bis zur Ausfahrt Düsseldorf-Rath. Alternativ kommt man über die A46 oder A3, wechselt auf die A52 und folgt der Beschilderung Richtung Theodorstraße bis zum Dome.

Parken

Zum Parken stehen etwa 2.500 Parkplätze direkt am Gelände zur Verfügung, darunter die Parkbereiche P1, P3 und P4. Die Parkplätze öffnen zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn und schließen zwei Stunden nach Veranstaltungsende.