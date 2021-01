Tanya Roberts: Sprecher zieht Todesmeldung zurück

Tanya Roberts lebt – ihr Sprecher hat sein Statement zurückgezogen, in dem er mitteilte, dass die Schauspielerin am 03. Januar in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben sei. Nun stellen sich viele Fragen: Wie konnte es zu diesem schwerwiegenden Fehler kommen?

Tanya Roberts: Neues Statement zum Gesundheitszustand

Sprecher Mike Pingel musste seine Aussagen nun öffentlich zurücknehmen und stellt laut Associated Press klar, dass Tanya Roberts lebt. Die in den Achtzigern in der TV-Serie „Drei Engel für Charlie“ sowie als Bond-Girl berühmt gewordene Schauspielerin sei nach einem Zusammenbruch an Heiligabend allerdings nach wie vor in schlechter Verfassung.

Sprecher verweist auf Tanya Roberts‘ Partner

Pingels neuester Aussage zufolge habe sich der Partner der 65-Jährigen bei ihm gemeldet, um ihm mitzuteilen, dass Tanya Roberts im Krankenhaus verstorben sei. Lance O’Brien sei bei ihr gewesen und habe sie in den Armen gehalten, während er das Gefühl gehabt habe, dass seine Lebensgefährtin dahinschied, so der Sprecher.

Nach wie vor wurde die Nachricht vom Tod der Schauspielerin nicht von ihrer offiziellen Facebook-Seite gelöscht.