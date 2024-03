Sydney Sweeney ist Favoritin für das neue Bond-Girl

Die Buchmacher:innen führen „Euphoria“-Star Sydney Sweeney vor Jenna Ortega und Lilly Collins.

Sydney Sweeney soll momentan in der engeren Auswahl zum Bond-Girl sein – das berichten zumindest US-Medien. Neben der „Euphoria“-Darstellerin sollen auch weitere bekannte Schauspieler:innen im Gespräch sein.

Die Spekulationen, wer den nächsten James Bond spielen wird, liefen in den vergangenen Monaten bereits auf Hochtouren. Die 007-Fortsetzung befindet sich noch in einem frühen Stadium der Entwicklung. Aaron Taylor-Johnson soll bereits ein Angebot erhalten haben. Die Entscheidung, wer nächstes Bond-Girl wird, sei aber auch noch nicht gefallen. Laut „Uproxx“ sollen neben Sweeney auch Jenna Ortega, Lilly Collins, Millie Bobby Brown und Zoey Deutch infrage kommen.

Sydney Sweeneys Starpower würde Bond nutzen

Liam Solomon, PR-Chef von Instant Casinos, sagte zu den Gerüchten: „Sydney Sweeney ist die neue Favoritin für die Rolle des ‚Bond-Girls‘. Die Schauspielerin hat für eine zentrale Rolle in der erwarteten dritten Staffel von ‚Euphoria‘ unterschrieben, die 2025 ausgestrahlt werden soll, also im selben Jahr, in dem Bond Nummer 26 in die Kinos kommt. Die Quotenmacher:innen sagen voraus, dass ihre Starpower die neue Bond-Ära mit einem Kassenschlager einleiten könnten“.