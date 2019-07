„The ABCs of Metallica“: Metallica kündigen eigenes Kinderbuch an

Metallica haben die Veröffentlichung eines eigenen Kinderbuchs angekündigt. „The ABCs of Metallica“ soll das gute Stück heißen und sich auf kindgerechte Weise mit der Bandgeschichte der Musiker auseinandersetzen.

Das ist das „The ABCs of Metallica“-Buchcover:

Während Autor Howie Abrams für den Inhalt der Enzyklopädie mitverantwortlich war, übernahm Michael „Kaves“ McLeer die Illustrationen des Buchs, das am 29. November erscheinen soll.

Von offizieller Seite wird der Inhalt wie folgt beschrieben: „Including rhymes and illustrations, The ABCs of Metallica looks back at the history of the band from, duh, A to Z! Each letter of the alphabet highlights a moment along our journey from Garage Days to Master of Puppets to fun facts about us.“

Ein Teil der Einnahmen des Buchverkaufs soll an Metallicas „All Within My Hands Foundation“ gehen, die sich auf viele verschiedene Weisen für die Unterstützung von unterprivilegierten Gemeinden einsetzt.

Im Merch-Shop der Band können interessierte Fans das ganz besondere Kinderbuch bereits vorbestellen.

Aktuell befinden sich Metallica gemeinsam mit Ghost auf großer Europa-Tournee. Während einem dieser Konzerte in Berlin machten sie zuletzt mit ihrem Cover des Rammstein-Songs „Engel“ Schlagzeilen.

