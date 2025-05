The Devil Wears Prada: Verlobte des verstorbenen Ex-Drummers teilt emotionales Statement

Bei einem Flugzeugabsturz am 22. Mai in San Diego kamen sechs Menschen ums Leben – darunter auch Daniel Williams, der frühere Schlagzeuger der Metalcore-Band The Devil Wears Prada. Nun hat sich die Verlobte des Drummers, Hannah Ray, auf Instagram über ihren Verlust zu Wort gemeldet.

„Mein ganzes Weltbild liegt in Trümmern“

In ihrem Beitrag beschreibt Hannah Ray die tiefe Erschütterung, die der plötzliche Tod ihres Partners hinterlassen hat. Sie richtet ihre Worte direkt an den Verstorbenen, Daniel Williams: „Mein ganzes Weltbild liegt in Trümmern. Das Loch, das du in unser aller Leben und Herzen hinterlassen hast, ist unermesslich.“ Sie betont: „Du warst meinen besten Freund, Partner, Verlobter, mein größter Fan in jeder Hinsicht, die unterstützendste und positivste Seele, die ich je kennenlernen durfte. Du hast mir gezeigt, was wahre Liebe ist – eine Liebe, die man vielleicht nur einmal im Leben erfährt, wenn überhaupt.“

Hannah Ray schreibt weiter, wie deren „gemeinsame Geschichte“ am 22. Mai 2011 begann, genau 14 Jahre vor dem Unglückstag. Dass er ausgerechnet an diesem symbolträchtigen Datum aus dem Leben gerissen wurde, macht den Verlust für sie noch weniger fassbar. „Ich kann einfach nicht begreifen, dass ich dich nie wiedersehen oder berühren kann.“

Abschied von Daniel Williams

Daniel Williams, der zwischen 2005 und 2016 Mitglied von The Devil Wears Prada war, hatte kurz vor dem Start Fotos von sich und dem Musikagenten Dave Shapiro im Flugzeugcockpit auf Instagram geteilt. Dass der Drummer bei dem Flugzeugabsturz ums Leben kam, bestätigte die Band später über ihren eigenen Instagram-Kanal und veröffentlichte ein Bild von Williams mit der Caption: „Keine Worte. Wir schulden dir alles. Für immer in Liebe.“