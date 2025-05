Ehemaliger „The Devil Wears Prada“-Drummer stirbt bei Flugzeugabsturz

Bei einem tragischen Flugzeugunglück am frühen Donnerstagmorgen (22. Mai) in San Diego kamen sechs Menschen ums Leben – unter ihnen der ehemalige Schlagzeuger der Metalcore-Band The Devil Wears Prada, Daniel Williams, sowie der Musikagent und Pilot Dave Shapiro.

Drummer stirbt bei Flugzeugabsturz: Maschinex streift Stromleitung

Die Cessna 550, gesteuert von dem Musikagent Shapiro selbst, stürzte gegen 3:45 Uhr Ortszeit rund drei Kilometer südlich des Montgomery-Gibbs Executive Airport ab, nachdem sie in einem Vorort eine Stromleitung touchiert hatte. Der Aufprall löste ein großflächiges Feuer aus, das mehrere Wohnhäuser beschädigte, dutzende Fahrzeuge zerstörte und über 100 Menschen zur Evakuierung zwang. Glücklicherweise kam am Boden niemand zu Schaden, doch alle sechs Insassen des Flugzeugs starben bei dem Unglück.

Die Maschine war laut Flugdaten am späten Mittwochabend vom Teterboro Airport nahe New York City gestartet. Nach einem kurzen Tankstopp in Wichita, im US-Bundesstaat Kansas, setzte sie ihren Flug nach San Diego fort.

Abschied von Ex-Drummer Daniel Williams

Daniel Williams, der zwischen 2005 und 2016 Mitglied von The Devil Wears Prada war, hatte kurz vor dem Start Fotos von sich und Shapiro im Flugzeugcockpit auf Instagram geteilt. Dass der Drummer bei dem Flugzeugabsturz ums Leben kam, bestätigte die Band später über ihren eigenen Instagram-Kanal und veröffentlichte ein Bild von Williams mit der Caption: „Keine Worte. Wir schulden dir alles. Für immer in Liebe.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Shapiro war nicht nur ein erfahrener Pilot, sondern auch eine zentrale Figur in der alternativen Musikszene. Als Gründer der Booking-Agentur „Sound Talent Group“ und des Labels „Velocity Records“ arbeitete er mit zahlreichen namhaften Artists und Bands zusammen. Drei der Todesopfer des Unglücks – darunter Shapiro selbst – waren Mitarbeitende seiner Agentur, wie ein Unternehmenssprecher bestätigte.

NITO würdigt Shapiros Vermächtnis

Die National Independent Talent Organization (NITO), die Shapiro mitbegründet hatte, veröffentlichte eine offizielle Stellungnahme und würdigte seinen Einfluss auf die Branche: „Dave war ein Visionär, dessen Leidenschaft und Engagement unzählige Musikerkarrieren geprägt haben. Während der Pandemie war er maßgeblich daran beteiligt, viele Kolleg:innen sicher durch die schwere Zeit zu führen. Sein Verlust ist ein schwerer Schlag für unsere Gemeinschaft.“

Während Williams’ Zeit bei The Devil Wears Prada erreichte die Band mit der ZOMBIE EP (2010) und DEAD THRONE (2011) Top-10-Platzierungen in den Billboard 200. In den Hard-Rock-Charts konnte die Gruppe mit WITH ROOTS ABOVE AND BRANCHES BELOW (2009) auch Platz eins erreichen.