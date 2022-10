Thees Uhlmann & Band kündigen erstes Live-Album und Mini-Tour an

Thees Uhlmann & Band haben für 02. Dezember 2022 ihr erstes Live-Album 100.000 SONGS LIVE IN HAMBURG angemeldet. Die Tracks, die es auf die Live-Platte geschafft haben, findet ihr unten. Außerdem hat die Band vier Tourdaten für Kiel, Hamburg, Köln und Bremen veröffentlicht.

Was Fans auf „100.000 SONGS LIVE IN HAMBURG“ erwartet

Auf der Platte befinden sich 23 Live-Aufnahmen der „Junkies & Scientologen“-Tour. Die LP wird als Dreifach-Vinyl oder Doppel-CD erhältlich sein und wird über das Label Grand Hotel van Cleef erscheinen. Vertrieben wird das Album von The Orchard/Indigo, vorbestellt werden kann es bereits hier.

Uhlmann selbst über die Live-Platte: „Wir haben ca. 170 Konzerte gespielt seitdem die JUNKIES & SCIENTOLOGEN-Platte rausgekommen ist. Junge, das war ein Geschaller, bis der letzte Ton aufgenommen war. Hut up vor uns selbst, aber so ist das eben manchmal, wenn ‚die Ratte noch mal in den Keller muss.‘ (Zitat: Marcus Wiebusch). Um das alles zu feiern, und uns selber zu beweisen, dass das alles passiert ist, das der (Rock’n’Roll) Schwindel immer noch nicht aufgeflogen ist, veröffentlichen wir am 02.12.2022 unser erstes Live-Album! Und um das mit euch zu feiern, spielen wir vier Konzerte in Kiel, Hamburg, Köln und Bremen!“

Das Tracklisting zu „100.000 SONGS LIVE IN HAMBURG“

01. Fünf Jahre nicht gesungen

02. Danke für die Angst

03. Die Toten auf dem Rücksitz

04. Zugvögel

05. & Jay-Z singt uns ein Lied

06. Das Mädchen von Kasse 2

07. Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip Hop Videodrehs nach Hause fährt

08. Was wird aus Hannover

09. Ich sang die ganze Zeit von dir (Tomte)

10. Lat: 53.7 Lon: 9.11667

11. 100.000 Songs

12. 17 Worte

13. Ein Satellit sendet leise

14. Junkies und Scientologen

15. Katy Grayson Perry

16. Vom Delta bis zur Quelle

17. Zum Laichen und sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf

18. Korn & Sprite (Tomte)

19. Schreit den Namen meiner Mutter (Tomte)

20. Avicii

21. Römer am Ende Roms

22. Die Nacht war kurz (ich stehe früh auf)

23. Die Schönheit der Chance (Tomte)

4 Tage und 4 Club-Konzerte zum Album-Release

Im Rahmen der Veröffentlichung der angekündigten LP spielt Thees Uhlmann gemeinsam mit seiner Band vier Konzerte. Tickets dafür gibt es ab Donnerstag (20. Oktober, ab 12:00 Uhr) hier.

01. Dezember: Pumpe, Kiel (+ Shitney Beers)

02. Dezember: Molotow, Hamburg (+ Shitney Beers)

03. Dezember: Luxor, Köln (+ Accidental Bird)

04. Dezember: Tower, Bremen (+ Shitney Beers)

Die (noch) aktuelle Single „CLUB 27“

2021 brachte Thees Uhlmann außerdem seine aktuelle Single CLUB 27 heraus. Reinhören könnt ihr hier: