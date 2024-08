Til Schweiger auf Krücken gesichtet: Wie schlecht geht es dem Schauspieler?

Am Flughafen wurde der Schauspieler auf Krücken gesichtet. Wie eingeschränkt ist Schweiger nach Sepsis-Erkrankung?

Til Schweiger hat seit einigen Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu tun. Bereits seit April ist bekannt, dass der 60-Jährige mit einer Sepsis kämpft. Die Blutvergiftung sorgte bei dem deutschen Schauspieler für ein entzündetes Bein und auch eine Operation am Herzen stehe bei Schweiger demnächst an. Die Auswirkungen der Sepsis seien wohl deutlich sichtbar, erklären nun einige Fluggäste, die ihn am Hauptstadt-Flughafen gesehen haben sollen.

Til Schweiger nutzt Mobility Service

Ende Juli war Til Schweiger von Mitreisenden gesichtet worden, als der Darsteller von Berlin nach Mallorca flog. Gegenüber „RTL“ haben Augenzeugen Schweiger als gebrechlich und sehr geschwächt beschrieben. Aufnahmen am Flughafen zeigen den Schauspieler humpelnd mit einer Krücke.

Während des Fluges habe sich Schweiger zwar ruhig verhalten und einfach Filme auf seinem iPad geguckt, doch beim Ausstieg nahm er wohl den Mobility Service des Flughafens in Anspruch. Ein Mann habe auf ihn gewartet und ihm mit seinem Koffer geholfen.

Sepsis schränkt Schweiger ein

Das Humpeln könnte die Auswirkungen seiner Sepsis-Erkrankung sein, wegen der er bereits im April 2024 in einem Krankenhaus auf Mallorca behandelt wurde. Zu dem Zeitpunkt spekulierten die Ärzte angeblich auch, ob das Beim komplett amputiert werden müsse. Sein „offenes Bein“ sei auch der Grund, weshalb sich die Herz-Operation bei Til Schweiger verzögere, um mögliche, daraus entstehende Risiken zu vermeiden. Bei der OP soll dem Darsteller ein Stent eingesetzt werden.

Til Schweiger selbst hat aktuell kein Statement zu seinem Gesundheitszustand abgegeben. Warum er von der Hauptstadt nach Mallorca flog, ist auch nicht bekannt.