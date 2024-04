Update: Angeblich drohte Bein-Amputation – Til Schweiger mit Blutvergiftung im Krankenhaus

„Ich habe über die Nacht Fieber bekommen“, berichtet Schweiger

Til Schweiger liegt seit 14 Tagen mit einer Sepsis in einem Krankenhaus auf Mallorca. Der Schauspieler sagt nun im Interview, er habe sich im August 2023 „das Schienbein angeschlagen und da sind dann Keime reingekommen. Jetzt habe ich ein ‚offenes Bein‘. Leider wurde es immer schlimmer“. Wegen der Entzündung soll er außerdem bereits seit zwei Wochen Antibiotika einnehmen.

Seine Kinder eilten auf die Insel

Nach „Bild“-Info soll kurzzeitig sogar eine Beinamputation in Betracht gezogen worden sein. In der Nacht zu Donnerstag, 11. April, habe sich sein Zustand verschlechtert: „Ich habe über die Nacht Fieber bekommen“, berichtet der Mime. Seine Töchter Lili und Luna sowie Sohn Valentin sollen wohl bereits nach Mallorca gereist sein, um ihrem Vater beizustehen.

Schweiger will trotzdem zur Filmpremiere

Der „Keinohrhasen“-Darsteller hat ein wichtiges Ziel vor Augen: Er will am Montag (15. April) zu einer Filmpremiere nach New York reisen. Dort feiert nämlich der Film „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“ sein Debüt. In dem Film von Regisseur Guy Ritchie spielt der 60-Jährige eine Nebenrolle. Obwohl Schweiger derzeit noch mit Fieber im Bett zu liegen scheint, zeigt er sich zuversichtlich: „Danach müsste ich aber wieder sofort zurück in die Klinik. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es doch klappen könnte“, sagt er.

Darum gehts im neuen Schweiger-Streifen:

Bei „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“ handelt es sich um eine Action-Spionagekomödie. Der Film, mit Henry Cavill, Alan Ritchson und Eiza Gonzalés in den Hauptrollen, erzählt von wahren Begebenheiten. Als Nazi-Deutschland 1939 Europa überrollt wird, reagiert der britische Premierminister Winston Churchill mit einer neuen Spezialeinheit, die hinter den feindlichen Linien eine neue Art der Kriegsführung betreiben soll. Wie sich herausstellt, ist nicht jede Person für diese Einheit gemacht. Die erste Hürde besteht darin, die richtigen Leute für das Team ausfindig zu machen. Die schließlich zusammengestellte Truppe ist eine bunte Mischung und setzt bei ihrem Kampf gegen die Nazis auf völlig unkonventionelle Strategien.

„The Ministry of Ungentlemanly Warfare“ kommt am 19. April in die US-Kinos. Wann und ob der Film es auch nach Deutschland schafft, ist noch unklar.